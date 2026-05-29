Il n’y a pas de doute : le MacBook Neo connaît un véritable succès, à tel point qu’Apple a doublé ses commandes auprès de ses fournisseurs, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Un nouveau fournisseur pour le MacBook Neo

Apple a ajouté Sunny Optical à la liste de ses fournisseurs pour le MacBook Neo. Il va s’occuper de produire le module compact pour la webcam. Ce coup de pouce va être nécessaire pour produire davantage d’exemplaires du Mac portable.

Au départ, Kuo disait qu’Apple voulait produire 5 millions d’exemplaires du MacBook Neo pour l’année 2026. Aujourd’hui, l’analyste indique que ce sera finalement 10 millions d’exemplaires au vu des ventes plus que positives et de la demande du public. L’ordinateur connaît également un succès dans les écoles, à tel point que certaines remplacent leurs PC portables Windows par la nouvelle machine en date d’Apple.

Au-delà d’Apple, Sunny Optical a été en mesure d’obtenir des commandes de la part d’OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour deux futurs appareils. Cela concernera en l’occurrence un smartphone et un autre appareil mobile.

En France, le MacBook Neo coûte 699 euros pour la version avec 256 Go de stockage et 799 euros pour la variante avec 512 Go de stockage et le capteur d’empreintes Touch ID. Le stock est un peu compliqué selon les revendeurs qui affichent plusieurs semaines d’attente, voire une rupture de stock selon les cas. C’est le même scénario chez Apple.