Apple CarPlay a le droit à son lot de nouveautés dans la voiture avec la mise à jour iOS 27. Cela implique notamment la lecture de vidéo, une fonctionnalité en préparation depuis iOS 26.

Les nouveautés de CarPlay sur iOS 27

CarPlay peut désormais lire des vidéos sur l’écran central d’un véhicule, une fonctionnalité présentée à la WWDC 2025 qui prend forme concrète un an plus tard avec des conditions d’accès précises.

Le principe repose sur AirPlay : depuis toute application iPhone compatible avec la diffusion vidéo AirPlay, l’utilisateur sélectionne l’écran de sa voiture dans le menu AirPlay et lance la lecture directement sur l’écran embarqué. Apple ouvre également aux développeurs la possibilité d’intégrer une navigation vidéo native dans leurs applications pour CarPlay afin de parcourir et de choisir des contenus sans sortir de l’interface. Ces deux mécanismes partagent une contrainte commune : la lecture vidéo ne s’active que lorsque le véhicule est à l’arrêt pour des raisons de sécurité. Apple cite comme cas d’usage typiques l’attente dans un aéroport ou la recharge d’un véhicule électrique. La fonctionnalité est réservée aux nouveaux véhicules dont le matériel embarqué supporte cette compatibilité.

Siri AI fait également son entrée sur CarPlay avec iOS 27, mais uniquement pour les propriétaires d’un iPhone 15 Pro ou d’un modèle plus récent. Apple illustre cet usage par un exemple en conduite : demander à Siri quel sentier de randonnée un ami a suggéré et obtenir la réponse instantanément, sans quitter les yeux de la route. Il est toutefois bon de préciser que Siri AI n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne au départ.

iOS 27 apporte par ailleurs quatre améliorations à l’expérience CarPlay existante : le défilement audio directement dans l’interface de lecture de CarPlay, une précision GPS améliorée avec une meilleure orientation de navigation, un mini-lecteur audio intégré dans les applications et une meilleur fiabilité de CarPlay sans fil.

La bêta développeur d’iOS 27 est disponible maintenant. Apple prévoit d’ouvrir une bêta publique en juillet, avant un déploiement général sur tous les iPhone compatibles en septembre.