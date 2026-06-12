Apple ne transforme pas encore l’iPhone en coach médical personnel avec iOS 27, mais l’application Santé gagne plusieurs fonctions importantes. La mise à jour met l’accent sur le suivi hormonal féminin, l’analyse nutritionnelle via Visual Intelligence, une interface plus lisible et une meilleure synchronisation des données sportives.

Présenté lors de la WWDC 2026, iOS 27 confirme une stratégie prudente du côté d’Apple. Alors que de précédentes rumeurs évoquaient un service santé plus ambitieux, capable de formuler des recommandations personnalisées grâce à l’intelligence artificielle, la firme de Cupertino semble avoir choisi une évolution par étapes. L’application Santé ne connaît donc pas de révolution, mais elle s’enrichit de nouveautés ciblées qui pourraient concerner un large public.

Cette approche s’inscrit dans un contexte plus large : Apple continue d’avancer sur l’intelligence artificielle, avec un Siri AI plus ambitieux, tout en réservant certaines fonctions aux appareils les plus récents. Santé bénéficie de cette évolution, notamment à travers Visual Intelligence, mais sans devenir pour l’instant une plateforme médicale prédictive à part entière.

Une application Santé plus claire et plus visuelle

La première évolution visible concerne l’interface. Apple revoit la section Parcourir de l’application Santé, qui abandonne progressivement son organisation très linéaire au profit d’une présentation par cartes. Les catégories sont mieux distinguées, plus aérées et visuellement plus faciles à identifier. L’objectif est simple : rendre l’exploration des données de santé moins austère, en particulier pour les utilisateurs qui consultent rarement les réglages avancés de l’application.

La navigation est également simplifiée avec une barre inférieure qui regroupe la recherche et l’exploration. Le changement peut paraître discret, mais il répond à un problème récurrent de l’app Santé : l’abondance d’informations disponibles rendait parfois l’expérience confuse. Avec iOS 27, Apple cherche à rendre les indicateurs plus accessibles, sans modifier en profondeur la logique générale de l’application.

Le suivi de la périménopause et de la ménopause devient une nouveauté majeure

La fonction la plus notable d’iOS 27 dans Santé concerne le suivi du cycle. Apple ajoute une prise en charge dédiée de la périménopause et de la ménopause, deux périodes encore peu couvertes par les outils numériques grand public alors qu’elles concernent une part importante des utilisatrices.

L’application pourra s’appuyer sur l’historique des cycles enregistrés pour repérer certains changements susceptibles de correspondre à une transition hormonale. La périménopause peut débuter plusieurs années avant la ménopause elle-même, parfois jusqu’à une décennie plus tôt. En analysant les variations de cycle sur le long terme, Santé pourra envoyer une notification lorsque les données semblent indiquer une évolution inhabituelle.

Des symptômes mieux consignés et davantage de ressources

Apple ne se limite pas à une simple alerte. iOS 27 permet aussi de consigner plus précisément certains symptômes associés à cette période, avec des ressources pédagogiques intégrées pour aider les utilisatrices à mieux comprendre les changements observés. La firme reste évidemment dans un rôle d’accompagnement et non de diagnostic : ces informations ne remplacent pas l’avis d’un professionnel de santé.

Cette nouveauté prolonge le travail déjà engagé par Apple autour du suivi du cycle, introduit il y a plusieurs années sur iPhone et Apple Watch. Elle pourrait aussi renforcer l’intérêt de l’écosystème Apple Watch pour la santé féminine, notamment grâce aux données collectées au fil du temps.

Visual Intelligence analyse aussi le contenu de l’assiette

Autre nouveauté notable : Visual Intelligence gagne une fonction orientée nutrition. Avec iOS 27, l’utilisateur peut pointer l’appareil photo vers un aliment ou un plat pour obtenir une évaluation nutritionnelle générale. Apple ne promet pas un calcul précis des calories ni une analyse comparable à celle d’une application spécialisée dans le suivi alimentaire. Le système se concentre plutôt sur des indications simples et immédiatement compréhensibles.

L’iPhone peut par exemple signaler si un produit semble très transformé, riche en protéines, particulièrement sucré ou globalement peu intéressant sur le plan nutritionnel. Une note générale peut également être affichée, avec une appréciation allant d’un niveau faible à élevé.

Une fonction pratique, mais encore séparée de Santé

Le point important à retenir est que ces données ne sont pas automatiquement enregistrées dans l’application Santé. Visual Intelligence agit ici davantage comme un outil d’information instantanée que comme un véritable journal alimentaire. Cela limite son intérêt pour les personnes qui suivent précisément leurs apports nutritionnels, mais rend la fonction plus simple à utiliser au quotidien.

Comme d’autres fonctions liées à l’intelligence visuelle, cette nouveauté nécessite un iPhone récent, avec au minimum un iPhone 15 Pro selon les éléments disponibles. Apple poursuit donc sa stratégie consistant à réserver les fonctions les plus avancées d’Apple Intelligence aux modèles capables de les exécuter correctement.

GymKit arrive directement sur l’iPhone

Avec iOS 27, GymKit n’est plus seulement associé à l’Apple Watch. L’iPhone pourra désormais se connecter directement à certains équipements de sport compatibles, comme des tapis de course, des vélos d’intérieur ou d’autres machines de cardio. Cette évolution est importante pour les utilisateurs qui ne possèdent pas d’Apple Watch, mais souhaitent tout de même récupérer des données fiables depuis leur salle de sport.

Les informations échangées peuvent inclure les calories brûlées, la distance parcourue, la vitesse, l’allure ou encore l’inclinaison selon les appareils compatibles. L’intérêt est double : éviter les saisies manuelles approximatives et rapprocher les données affichées par les machines de celles conservées dans l’écosystème Apple.

Des données sportives plus cohérentes entre Santé et Forme

Apple profite également d’iOS 27 pour corriger plusieurs incohérences. Le nombre de pas sera mieux synchronisé entre les applications Santé et Forme, afin de réduire les écarts parfois constatés entre les deux interfaces. Pour les utilisateurs qui consultent régulièrement leurs statistiques d’activité, cette amélioration devrait rendre les données plus fiables et plus faciles à interpréter.

Les parcours enregistrés après un entraînement gagnent aussi en précision, notamment dans l’application Forme. Les séances sur tapis de course devraient également bénéficier d’une meilleure estimation des distances, un point souvent délicat lorsque les données proviennent de sources différentes.

Des performances améliorées et un volet familial renforcé

Au-delà des nouveautés visibles, Apple annonce des optimisations de performance dans Santé. Les données synchronisées entre les différents appareils doivent apparaître plus rapidement, ce qui peut faire une vraie différence pour les utilisateurs qui passent régulièrement de l’iPhone à l’Apple Watch ou à l’iPad.

iOS 27 intègre aussi plusieurs nouveautés liées à la protection des enfants et au contrôle parental. Ces ajouts s’inscrivent dans la même logique que les annonces plus larges faites autour de la mise à jour, avec un renforcement des outils destinés aux familles. Apple veut mieux accompagner les parents dans la gestion des comptes enfants, des contenus sensibles et de certains réglages liés à la sécurité numérique.

Une mise à jour utile, mais pas encore révolutionnaire

Avec iOS 27, Apple donne à l’application Santé une direction plus claire : moins de promesses spectaculaires, davantage d’améliorations concrètes. Le suivi de la périménopause et de la ménopause apparaît comme l’ajout le plus important, tandis que Visual Intelligence ouvre la porte à une lecture plus intuitive de la nutrition. L’arrivée de GymKit sur iPhone, de son côté, élargit l’accès aux données sportives sans imposer l’Apple Watch.

Il reste toutefois une impression de transition. Apple prépare manifestement le terrain pour une santé connectée plus intelligente, mais sans franchir encore le pas du véritable assistant santé personnalisé. Pour l’heure, iOS 27 affine les bases : une interface plus moderne, des données plus cohérentes et quelques fonctions bien ciblées. La grande question sera de savoir si Apple transformera ces briques en service plus ambitieux dans une prochaine version d’iOS.