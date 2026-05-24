Le coach santé IA d’Apple, qui a comme nom interne Project Mulberry, ne serait plus attendu au début du cycle d’iOS 27. En parallèle, watchOS 27 prévoit des progrès sur le suivi de la fréquence cardiaque, malgré une mise à jour surtout centrée sur la stabilité et les performances, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Un retard pour le coach santé IA d’Apple sur iOS 27

Project Mulberry, ce service pensé pour transformer les données de l’application Santé d’Apple en conseils personnalisés, ne serait pas prêt pour une arrivée immédiate avec iOS 27, alors qu’il devait au départ accompagner une refonte de l’application Santé prévue pour iOS 26.4.

Le retard ne tient pas à un abandon, mais à un recul du projet. Après la reprise en main du groupe santé par Eddy Cue, Project Mulberry aurait été revu à la baisse et les fonctions issues de cette initiative ne seraient plus attendues avant une phase plus tardive du cycle iOS 27.

L’agent IA devait analyser les données de l’application Santé d’Apple, puis aller plus loin en exploitant aussi le flux vidéo de l’utilisateur pour donner des indications pendant un entraînement. Apple visait ainsi un coach plus interactif qu’un simple tableau de bord santé.

Le calendrier, lui, devient plus flou. L’application Santé remaniée pourrait toujours apparaître avec iOS 27, mais le coach santé IA et le futur abonnement Santé+ semblent désormais décalés à une version intermédiaire ou tardive du cycle, potentiellement entre iOS 27.1 en octobre et iOS 27.4 au printemps suivant.

Ce coup de frein s’explique surtout par le positionnement du produit. Apple a estimé plus tôt cette année que son offre n’était pas encore assez compétitive face aux abonnements de santé déjà présents sur le marché et aurait choisi de prendre plus de temps pour la rendre plus intéressant.

Un meilleur suivi de la fréquence cardiaque avec watchOS 27

Pendant que Project Mulberry prend son temps, watchOS 27 avancerait sur un chantier plus immédiatement utile : un suivi amélioré de la fréquence cardiaque. La mise à jour pour Apple Watch ne miserait pas sur de grosses nouveautés inédites, mais plutôt sur la stabilité, les performances et des raffinements plus ciblés.

C’est justement ce qui rend cette évolution intéressante. Apple pourrait améliorer une fonction importante de l’Apple Watch avant de relancer plus largement sa stratégie santé dopée à l’IA. Le lien direct avec Project Mulberry n’est pas encore confirmé comme une fonction précise, mais l’ensemble commence à dessiner une feuille de route plus cohérente entre la montre, l’application Santé et le futur coaching avec l’IA.