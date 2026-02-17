Des références à « Health Coaching » (coaching santé) et « Health Plans » (abonnements santé) découvertes dans la première bêta d’iOS 26.4 pourraient contredire les récentes fuites affirmant qu’Apple aurait abandonné Health+ (Santé+), son service d’abonnement santé piloté par l’intelligence artificielle. Bien qu’aucune fonctionnalité visible n’existe encore pour les utilisateurs, les références dénichées par Macworld correspondent précisément aux descriptions antérieures du projet Health+, suggérant que l’histoire n’est peut-être pas terminée.

Le code d’iOS 26.4 fait référence au coach santé IA d’Apple

Bloomberg avait révélé l’automne dernier qu’Apple développait un service d’abonnement payant, Health+, intégrant un coach santé IA capable de fournir des recommandations personnalisées basées sur les données collectées par l’application Santé et l’Apple Watch. Bloomberg avait récemment rapporté qu’Apple avait réduit ses ambitions, possiblement supprimant les composants majeurs du service et fusionnant d’autres parties dans l’application Santé existante.

La présence de ces références dans iOS 26.4 admet deux interprétations. La première est qu’il s’agirait de fragments de code résiduels non supprimés. Apple expérimente fréquemment des fonctionnalités en interne et les projets abandonnés laissent régulièrement des traces dans les premières bêtas. Si l’entreprise a réellement décidé d’enterrer le projet, ces mentions pourraient n’être que des vestiges du service Health+ qui ne verra jamais le jour.

Mais Apple n’a peut-être pas totalement renoncé. L’entreprise pourrait avoir simplement retardé le lancement pour se concentrer sur des fonctionnalités plus urgentes, notamment le nouveau Siri IA. La présence de « Health Coaching » et « Health Plans » dans une bêta actuelle suggère qu’un certain niveau de développement s’est poursuivi. Une version interne d’iOS 26 contenait déjà des références à une application Santé améliorée. La fonctionnalité a peut-être été reportée à iOS 26.5, voire iOS 27.

Quelle que soit la décision finale d’Apple, cette découverte confirme que le projet de coach santé IA a existé à un moment donné, transformant des rumeurs en réalité corroborée par le code d’Apple. Un assistant IA centré sur la santé s’inscrirait logiquement dans la stratégie globale d’Apple autour de l’IA embarquée et des fonctionnalités Apple Intelligence déployées dans iOS 26.