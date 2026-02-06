Apple a décidé de réduire ses ambitions concernant son projet de coach santé s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Connue en interne sous le nom de code Mulberry et pressentie pour avoir le nom commercial Apple Health+ (Santé+) une fois disponible, cette initiative a été démantelée ces dernières semaines selon Bloomberg.

Ce revirement stratégique coïncide avec une réorganisation majeure au sommet de la division santé d’Apple. Eddy Cue, le vice-président des services chez Apple, a repris les rênes après le départ à la retraite de Jeff Williams, directeur des opérations. Le constat d’Eddy Cue est sans appel : Apple doit accélérer la cadence pour ne pas se laisser distancer. Il juge que qu’Apple Santé+, en l’état, n’était pas assez compétitif face aux applications iPhone de rivaux plus agiles comme Oura et Whoop qui proposent des fonctionnalités jugées plus pertinentes par le dirigeant.

L’application Santé va intégrer plusieurs nouveautés

Au lieu de lancer Santé+ sous un format payant (initialement prévu pour iOS 26, puis repoussé à iOS 27), Apple va disséminer les technologies développées au sein de l’application Santé existante sur iPhone. Le concept original d’Apple Santé+ visait à fusionner les données de l’Apple Watch, des questionnaires utilisateurs et des résultats de laboratoires externes pour générer des rapports détaillés et, pour la première fois, des recommandations de bien-être pilotées par l’IA.

Des vestiges de ce projet subsisteront toutefois dès cette année :

Contenus éducatifs : les vidéos produites dans le studio dédié d’Oakland en Californie, conçues pour expliquer des conditions médicales et guider les entraînements, seront réutilisées dès cette année.

les vidéos produites dans le studio dédié d’Oakland en Californie, conçues pour expliquer des conditions médicales et guider les entraînements, seront réutilisées dès cette année. Analyse biométrique : une fonction utilisant la caméra de l’iPhone pour évaluer la démarche de l’utilisateur reste en développement.

une fonction utilisant la caméra de l’iPhone pour évaluer la démarche de l’utilisateur reste en développement. Recommandations contextuelles : des suggestions basées sur les données de santé existantes seront intégrées progressivement.

Un chatbot médical pour contrer OpenAI et Google

La pression concurrentielle s’intensifie, non seulement du côté des fabricants comme Samsung, mais aussi des acteurs logiciels comme Strava et surtout OpenAI qui vient de lancer ChatGPT Health. Pour riposter, Apple travaille sur son propre chatbot médical alimenté par l’IA. Ce système s’appuie sur une technologie interne baptisée World Knowledge Answers, conçue pour rivaliser directement avec Google Gemini et Perplexity, permettant aux utilisateurs de poser des questions naturelles sur leur bien-être.

Eddy Cue envisage également de revoir en profondeur Apple Fitness+, le service d’abonnement à 9,99 € par mois, signe que toute l’offre santé/sportive du fabricant d’iPhone est en pleine phase de chamboulement.