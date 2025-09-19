Les Apple Watch Series 11 et Apple Watch Ultra 3, commercialisées aujourd’hui, peuvent désormais notifier les utilisateurs d’un risque d’hypertension artérielle. Cette fonctionnalité, également disponible pour les modèles jusqu’à l’Apple Watch Series 9, repose sur l’intelligence artificielle plutôt que sur un tensiomètre traditionnel.

Une détection basée sur l’intelligence artificielle

Sumbul Ahmad Desai, vice-présidente de la santé chez Apple, explique que cette nouvelle alerte est le fruit de l’application de modèles d’IA aux données des capteurs existants. L’entreprise s’intéressait depuis des années à la détection de l’hypertension. Pour y parvenir, Apple a utilisé l’intelligence artificielle pour analyser les données de 100 000 participants à une étude sur le cœur et le mouvement lancée en 2019. L’objectif était d’identifier des correspondances entre les signaux du capteur cardiaque de la montre et des mesures de tension artérielle traditionnelles.

Après plusieurs phases d’apprentissage automatique, Apple a développé un algorithme qui a ensuite été validé par une étude spécifique menée sur 2 000 participants. Sumbul Ahmad Desai explique à Reuters que les mesures de confidentialité d’Apple signifient que « l’une des ironies ici est que nous n’obtenons pas beaucoup de données » en dehors des études à grande échelle. Cependant, elle précise que les données de ces études « nous donnent une idée, sur le plan scientifique, des autres signaux sur lesquels il vaut la peine de tirer le fil… ces études sont incroyablement puissantes ».

L’hypertension artérielle est une pathologie qui affecte plus d’un milliard de personnes dans le monde. Or, la moitié des adultes concernés ne sont pas diagnostiqués, notamment parce que l’outil de mesure standard, le tensiomètre, est souvent utilisé uniquement dans un cadre médical. Cette nouvelle fonctionnalité de l’Apple Watch ne mesure pas directement la pression artérielle. Elle notifie les utilisateurs qu’ils pourraient présenter une tension élevée et les encourage à utiliser un tensiomètre pour vérifier et à consulter un médecin.

Apple prévoit de déployer cette fonctionnalité dans plus de 150 pays. C’est déjà disponible en France.

Un outil de prévention, pas un diagnostic

Ami Bhatt, directrice de l’innovation de l’American College of Cardiology, estime que cette nouveauté pourrait favoriser la détection précoce de l’hypertension et ainsi réduire les risques de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et de maladies rénales. Elle souligne qu’Apple semble avoir pris des précautions pour éviter les faux positifs qui pourraient alarmer inutilement les utilisateurs.

Cependant, Ami Bhatt insiste sur le fait que cette nouveauté ne remplace en aucun cas les mesures traditionnelles et un diagnostic professionnel. Elle met également en garde contre un autre écueil : « Il y a aussi le risque d’une fausse réassurance : ceux qui ne reçoivent pas d’alerte pourraient supposer à tort qu’ils ne souffrent pas d’hypertension ».