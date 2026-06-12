Siri AI sur iOS 27 parle bien français, même si Apple n’a évoqué au départ que le support de l’anglais. C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent tester dès maintenant le nouvel assistant dopé à l’intelligence artificielle.

Siri AI en français dès maintenant

Il y a une limitation en l’état : il est possible d’écrire à Siri AI en français et d’avoir une réponse dans la même langue. En revanche, la voix est uniquement en anglais pour le moment.

Le pire, c'est que je peux discuter par écrit avec Siri en français, bien qu’elle soit réglée en anglais (US). Parler à Siri se fait toujours en anglais, mais il est capable de me répondre en français. Apple nous ment donc à moitié sur la langue nécessaire pour utiliser l'IA de… https://t.co/tpr2cu4jNV pic.twitter.com/0fs3gYbqIO — Matth (@Matth_Actu) June 9, 2026

J’ai 3000 photos au Parc des Princes mais Siri AI devine que je soutiens le Paris Saint-Germain ⭐️⭐️ grâce à une newsletter et un message avec @LeoDuffOff 😂(et je ne posterai pas le screenshot mais il a retrouvé mon historique de dating depuis 2020 mdr) Et il parle français pic.twitter.com/EDw2eWImuU — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) June 10, 2026

Apple a déjà déclaré que Siri AI était disponible un peu partout dans le monde, sauf dans les pays de l’Union européenne comme la France. Malgré tout, il reste possible de l’activer l’Union européenne en passant son iPhone et Siri en anglais, et en utilisant un compte Apple/App Store d’un pays en dehors de l’Union européenne. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article dédié.

Il va falloir attendre pour avoir le support officiel en Europe

Pour ce qui est du support officiel de Siri AI en Europe sur iPhone et iPad avec iOS 27, cela va être très compliqué. Apple critique la Commission européenne et plus particulièrement le DMA. Celui-ci l’oblige à avoir davantage de concurrence. En d’autres termes, si Apple propose Siri AI en Europe, la firme doit autoriser des concurrents à proposer sur iPhone leurs propres assistants qui peuvent eux-aussi accéder aux messages, photos et autres données de l’iPhone. Apple refuse, partant du principe que c’est un gros risque au niveau de la vie privée.

Pour sa part, la Commission européenne critique les arguments d’Apple, estimant que l’absence du nouveau Siri en Europe est purement et simplement une décision d’Apple. Bref, les deux parties se renvoient la balle… En revanche, Siri AI est accessible sur Mac parce que macOS n’est pas concerné par le DMA, contrairement à iOS et iPadOS.