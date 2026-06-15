Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, l’iPhone 18 Pro conservera la structure en alliage d’aluminium en place depuis l’iPhone 17 Pro, avec un avertissement explicite : les nouvelles couleurs pourraient présenter des problèmes d’écaillage similaires à ceux qui ont terni le lancement de son prédécesseur.

Toujours de l’aluminium… et des rayures ?

L’iPhone 17 Pro avait abandonné le titane, utilisé deux années consécutives, pour un design en aluminium anodisé. Les problèmes de durabilité de surface sont apparus presque immédiatement : les modèles bleu et orange cosmiques présentaient des rayures visibles sur les modèles d’exposition en magasin dans les jours suivant leur mise en vente. Le YouTuber JerryRigEverything a précisé dans un test de rayure que la coque anodisée résiste correctement aux objets du quotidien comme les clés ou les pièces de monnaie, mais que le bloc photo constitue un point faible évident, ses bords surélevés et non chanfreinés s’écaillant et se rayant facilement.

Un mois après le lancement, un second problème distinct est apparu sur le modèle orange cosmique : une dérive de couleur du cadre et du bloc photo vers un teint rose doré, entraînant des remplacements par le SAV d’Apple dans certains cas. Face aux utilisateurs cherchant recours, Apple a systématiquement classé l’écaillage comme une caractéristique inhérente au matériau et à l’usure normale, refusant toute prise en charge. Fixed Focus Digital avait alors prévenu que l’iPhone 18 Pro aurait cette même approche de conception malgré ses faiblesses documentées.

Les rumeurs font état de quatre couleurs pour l’iPhone 18 Pro : bleu clair, noir, argent et cerise foncée/bordeaux. Ce dernier coloris, qui serait un rouge profond couleur vin nettement plus discret que l’orange cosmique de l’an dernier, devrait s’imposer comme la couleur signature du modèle. Aucune option noire ne serait disponible pour la deuxième année consécutive, bien que le gris annoncé puisse s’en approcher.

Sans surprise, Apple annoncera l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max en septembre 2026. L’iPhone Ultra pliable devrait les accompagner.