L’iPhone 17 Pro suscite des interrogations sur la résistance de son châssis en aluminium. Des rayures et marques apparues sur des modèles ont alimenté un débat depuis la commercialisation il y a peu, poussant Apple à clarifier la situation.

Le jour de sortie des iPhone 17, plusieurs personnes ont signalé la présence de marques d’usure sur les modèles d’exposition en Apple Store. Ces imperfections se concentraient principalement au dos de l’appareil et plus particulièrement autour de la zone dédiée à MagSafe.

The scratches are crazy this year pic.twitter.com/vqlT0bZfrG — Rjey (@RjeyTech) September 19, 2025

La réaction d’Apple sur les rayures des iPhone 17 Pro

Apple a réagi aujourd’hui auprès de 9to5Mac, expliquant que ces marques ne sont pas des rayures permanentes. L’entreprise assure qu’il s’agit d’un simple transfert de matière provenant de supports MagSafe usés dans certaines boutiques. La firme précise que ces traces peuvent être enlevées par un simple nettoyage. Par ailleurs, Apple a confirmé travailler au remplacement de ces supports et a noté que d’autres appareils en exposition, y compris des iPhone 16, présentaient le même phénomène.

De son côté, le YouTubeur JerryRigEverything a soulevé un autre point de préoccupation. Il a constaté dans une vidéo que les bords surélevés du bloc photo sont particulièrement vulnérables aux rayures. Il attribue cette sensibilité à l’absence d’un chanfrein ou d’un arrondi sur cette partie du design.

Cependant, Apple affirme que les bords du bloc photo de l’iPhone 17 Pro possèdent des caractéristiques de durabilité similaires à celles d’autres produits en aluminium anodisé, comme les MacBook ou les précédents iPhone. L’entreprise admet qu’une usure normale, pouvant inclure de petites abrasions, peut apparaître avec le temps malgré des tests rigoureux.

L’aluminium de l’iPhone 17 Pro est-il vraiment résistant ?

Apple met en avant les qualités du matériau utilisé pour son iPhone 17 Pro. Il s’agit d’un « alliage d’aluminium série 7000 de qualité aérospatiale », qui est léger. La couche d’anodisation qui le recouvre dépasserait même les standards de l’industrie en matière de micro-dureté. La société insiste sur le fait que ses appareils subissent des tests de durabilité très stricts durant leur développement, conçus pour s’assurer qu’ils résistent à un usage normal et quotidien.

Au-delà de ces questions de durabilité, ce nouveau châssis en aluminium offre des bénéfices notables. Les performances thermiques de l’appareil sont meilleures que sur les modèles précédents. Cette amélioration de la dissipation de chaleur, possible en partie par la chambre à vapeur, se traduit également par une meilleure efficacité énergétique et, par conséquent, une autonomie prolongée pour l’utilisateur.