L’Apple Watch démarre 2026 en position de force. Alors que le marché mondial des montres connectées progresse de 4 % au premier trimestre, Apple signe une performance nettement supérieure avec une hausse de 21 % de ses livraisons sur un an, selon les données de Counterpoint Research. Une dynamique qui contraste fortement avec la chute de Samsung sur la même période.

Apple profite de la Chine, de l’Europe et de l’Apple Watch SE 3

La croissance d’Apple s’expliquerait notamment par de solides résultats en Chine et en Europe, deux marchés stratégiques où la marque a renforcé son attractivité. L’Apple Watch SE 3 semble également jouer un rôle important en proposant une porte d’entrée plus accessible dans l’écosystème watchOS sans renoncer aux fonctions essentielles de santé, de sport et de connectivité.

Cette progression confirme la capacité d’Apple à élargir le public de sa montre connectée. L’Apple Watch n’est plus seulement un accessoire premium pour utilisateurs d’iPhone : elle s’impose comme un produit de santé grand public, capable de séduire aussi bien les sportifs occasionnels que les utilisateurs attentifs au suivi du sommeil, du rythme cardiaque ou de l’activité quotidienne.

Samsung décroche dans un marché pourtant en croissance

Face à cette poussée d’Apple, Samsung traverse un passage particulièrement difficile. Les livraisons de Galaxy Watch reculent de 28 % au premier trimestre 2026, faisant tomber sa part de marché de 7 % à 5 %. Le contraste est d’autant plus marqué que Huawei progresse de 12 % et Xiaomi de 9 %.

Samsung tentera de relancer sa gamme en juillet avec la Galaxy Watch 9, probablement présentée aux côtés de ses nouveaux smartphones pliants. La marque coréenne devra convaincre sur l’autonomie, les capteurs santé et l’intégration de Galaxy AI pour enrayer la baisse.