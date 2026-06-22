Apple profite de l’effervescence autour de la Coupe du monde pour dévoiler une nouvelle campagne consacrée aux AirPods Pro 3. Baptisé Dança, le spot met en vedette Vinicius Júnior, l’attaquant brésilien du Real Madrid, dans une publicité qui tranche avec les habitudes de la marque californienne.

Une publicité Apple construite autour du silence

Le film de 30 secondes ne cherche pas à faire entendre la musique qui pousse Vinicius Júnior à danser. Au contraire, Apple coupe volontairement la bande-son et laisse place aux bruits de son environnement. Une manière originale de mettre en avant la réduction active du bruit des AirPods Pro 3, présentée comme l’une des principales évolutions de cette nouvelle génération d’écouteurs.

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Ce choix créatif est assez inhabituel pour Apple. Là où Beats s’appuie régulièrement sur des sportifs internationaux pour promouvoir ses casques et écouteurs, Apple sollicite plus rarement des célébrités pour ses propres produits. La présence de Vinicius Júnior donne donc à cette campagne une portée plus mondiale, à un moment où le football concentre toute l’attention médiatique.

Un clip réalisé par Aube Perrie

Dança a été réalisé par Aube Perrie, créatif français déjà connu pour ses clips avec Harry Styles, Fontaines D.C. ou The Hives. Apple prévoit une diffusion internationale de la publicité, avec plusieurs formats destinés à la télévision, au web et aux réseaux sociaux.

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Une version longue, d’environ deux minutes, permet également de découvrir le morceau absent du film principal : Illegal Hit (Edit), signé Yttling Jazz, Joshua Idehen et Saturday, Monday. Cette déclinaison révèle la chorégraphie de Vinicius Júnior sous un angle plus musical, tout en conservant l’esthétique stylisée du spot.