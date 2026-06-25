L’iPhone 17 pourrait connaître une longévité inhabituelle dans la gamme Apple. Si l’on en croit plusieurs rumeurs persistantes, le futur iPhone 18 standard ne serait pas lancé à l’automne 2026, mais au printemps 2027. Ce décalage permettrait à l’actuel modèle de base de rester au catalogue pendant près de dix-huit mois, un record pour un iPhone non-Pro.

Un cycle de renouvellement inédit depuis l’iPhone 4

Le précédent record appartient à l’iPhone 4. Commercialisé en juin 2010, il avait conservé son statut de modèle principal jusqu’à l’arrivée de l’iPhone 4S en octobre 2011, soit environ 477 jours plus tard. Apple avait alors modifié son calendrier habituel, repoussant la présentation de son nouveau smartphone à l’automne.

L’iPhone 17, lancé en septembre 2025, pourrait aller plus loin. Si Apple confirme un lancement de l’iPhone 18 standard au début de 2027, son prédécesseur resterait en tête de la gamme classique pendant environ 550 jours, soit une durée largement supérieure aux cycles annuels auxquels Apple a habitué ses clients.

Les iPhone 18 Pro. attendus pour l’automne 2026

Ce changement ne signifierait pas une année sans nouveautés. Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seraient toujours attendus à l’automne 2026, potentiellement aux côtés du premier iPhone pliable d’Apple. Le modèle standard serait simplement séparé de cette vague de lancement premium.

Une stratégie qui pourrait redistribuer les rôles

Apple chercherait ainsi à étaler ses sorties sur l’année, avec les produits haut de gamme à la rentrée et les modèles plus accessibles au printemps. Une telle organisation donnerait davantage de visibilité aux iPhone Pro et limiterait la concurrence interne entre les différentes références.

Rien n’a été confirmé par Apple à ce stade, mais si ce calendrier se vérifie, l’iPhone 17 entrerait alors dans l’histoire de la gamme comme l’iPhone standard resté le plus longtemps sans successeur direct.