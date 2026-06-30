Anthropic élargit l’écosystème de Claude avec Claude Science, une nouvelle application pensée pour les chercheurs et les équipes en sciences de la vie. Disponible en bêta publique sur macOS et Linux, elle ne repose pas sur un modèle inédit, mais rassemble des outils, des bases de données et des environnements de calcul pour accompagner des analyses scientifiques complexes.

Une interface Claude conçue pour les laboratoires

Contrairement à un assistant conversationnel classique, Claude Science ambitionne de suivre un projet de recherche dans la durée. L’application peut lancer des analyses, interroger des bases spécialisées, coordonner des tâches de calcul et conserver l’historique complet des opérations effectuées, de la préparation des données jusqu’à la publication des résultats.

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Anthropic précise que « Claude Science est une application en bêta publique, et non un modèle ». Elle exploite donc les mêmes modèles Claude inclus dans les abonnements compatibles, mais leur ajoute des connecteurs et des fonctions adaptées à des infrastructures scientifiques propres à chaque organisation.

Génomique, protéomique et découverte de médicaments

La plateforme intègre des assistants spécialisés pour la génomique, l’analyse unicellulaire, la protéomique, la biologie structurale et la chimio-informatique. Elle peut accéder nativement à plus de 60 bases de données scientifiques ainsi qu’à des modèles ouverts dédiés à la recherche.

Claude Science s’appuie aussi sur les outils BioNeMo de NVIDIA afin de dialoguer avec plusieurs briques utilisées dans les sciences du vivant, dont Evo 2, Boltz-2 et OpenFold3. L’objectif est de limiter les tâches répétitives et de rendre les traitements plus faciles à reproduire, sans déplacer nécessairement les données hors des environnements maîtrisés par les laboratoires.

Une disponibilité réservée aux offres payantes

Claude Science est accessible aux clients Pro, Max, Team et Enterprise. Avec cette application, Anthropic cherche à faire de Claude un assistant de recherche capable d’aller au-delà de la synthèse documentaire, en participant directement à la préparation, au suivi et à l’interprétation des travaux scientifiques.