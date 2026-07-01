Apple Arcade enrichit son catalogue avec cinq nouveaux titres disponibles entre le 30 juin et le 2 juillet. La principale nouveauté est Family Feud Pocket, adaptation mobile du célèbre jeu télévisé américain, qui est disponible dès aujourd’hui dans le service. Le jeu sera accompagné quelques jours plus tard par quatre jeux déjà connus sur l’App Store : Dungeon Clawler+, Creatures of the Deep+, Pocket City 2+ et Draw It+.

Family Feud Pocket mise sur les quiz et le multijoueur

Family Feud Pocket (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Mac/Apple TV/Apple Vision Pro) reprend le principe de la célèbre émission animée par Steve Harvey. Les joueurs doivent deviner les réponses les plus fréquemment données par un panel de participants, seuls ou face à leurs proches. Le jeu intègre des défis quotidiens, des questions exclusives et des parties multijoueur en local ou en ligne.

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Ave ce titre très « casual », Apple Arcade continue de renforcer sa sélection de jeux accessibles à tous les publics, avec un format qui privilégie les sessions courtes.

Quatre autres titres arrivent le 2 juillet

Dungeon Clawler+ mêle exploration de donjons et mécanique de machine à pince, tandis que Creatures of the Deep+ invite les joueurs à pêcher et collectionner des créatures aquatiques. Pocket City 2+ propose quant à lui de bâtir puis gérer une ville, avec une dimension d’exploration plus développée que son prédécesseur.

Enfin, Draw It+ complète cette sélection avec un jeu de dessin rapide où il faut identifier ou reproduire des objets avant les autres participants.

Un catalogue sans publicité ni achats intégrés

Ces cinq nouveautés restent fidèles au modèle d’Apple Arcade : aucun contenu publicitaire et aucun achat intégré ne viennent interrompre les parties. Le service est accessible sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro, seul ou via les différentes formules Apple One.