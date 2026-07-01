La Russie vise une nouvelle fois Apple, en menaçant le fabricant d’iPhone de lui infliger une amende de près de 52 millions de dollars. C’est en rapport avec les applications et logiciels russes.

Une possible amende pour Apple en Russie

Le Federal Antimonopoly Service, à savoir l’autorité fédérale russe chargée de faire respecter la concurrence et de lutter contre les abus de position dominante, a annoncé à Apple que les logiciels russes, dont la messagerie Max et les moteurs de recherche, doivent être pré-installés sur ses appareils, comme l’iPhone, en Russie. Si l’entreprise ne remédie pas à ces infractions d’ici le 15 juillet, elle risque une amende pouvant atteindre 4 milliards de roubles, rapporte Reuters.

L’autorité qualifie les pratiques comme étant discriminatoires à l’encontre des moteurs de recherche et des logiciels russes.

Il y a quelques jours, la Russie avait demandé à Apple de se justifier après le retrait de plusieurs applications russes de l’App Store. Officiellement, Apple dit avoir retiré de l’App Store plusieurs applications du groupe russe VK au nom du respect des sanctions internationales. VK, acteur technologique contrôlé par l’État russe, a contesté frontalement ce retrait de l’App Store, affirmant qu’il n’a jamais fait l’objet de sanctions américaines et accuse Apple d’avoir agi sans avertissement préalable.

Pour sa part, Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin, a demandé de « traiter directement cette question avec l’entreprise elle-même et d’exiger une explication ». Il a aussi prévenu que « si de telles explications ne sont pas fournies, nous devrons en tirer les conclusions qui s’imposent quant à la poursuite de toute coopération avec cette entreprise ».