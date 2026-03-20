Apple va gagner un milliard de dollars avec l’intelligence artificielle générative en 2026, non pas grâce à ses propres modèles, mais parce qu’OpenAI, xAI et leurs concurrents n’ont pas d’autre choix que de passer par l’App Store avec leurs applications iOS pour atteindre les utilisateurs d’iPhone.

Les applications d’IA générative ont reversé près de 900 millions de dollars à Apple en 2025 au titre des commissions de l’App Store, selon les données du cabinet AppMagic transmises au Wall Street Journal. ChatGPT représente à lui seul les trois quarts de cette somme, Grok d’xAI suivant loin derrière avec environ 5 %. La courbe de croissance a été impressionnante : de 35 millions de dollars de commissions en janvier 2025, Apple a atteint un pic de 101 millions de dollars en août avant un recul partiel lié au tassement des téléchargements de ChatGPT sur l’App Store. Le mécanisme est simple : Apple prélève 30 % de commissions sur les abonnements la première année et 15 % ensuite.

Ce milliard de dollars reste modeste rapporté au chiffre d’affaires global du fabricant d’iPhone. Il compte néanmoins beaucoup pour la division des services que les investisseurs scrutent parce qu’elle croît plus vite que les ventes de matériel et dégage des marges supérieures. Celle-ci inclut l’App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV et les autres abonnements.

Siri à la traîne pour l’IA, Gemini en renfort

Pendant qu’Apple encaisse, sa propre IA accumule les retards. L’actuel Siri repose sur une architecture ancienne : capable de régler une alarme, l’assistant vocal ne retient pas le fil d’une conversation et ne peut ni effectuer de recherche approfondie ni générer du contenu contrairement aux chabots comme ChatGPT, Claude et Gemini. Ces limites ont coûté son poste à John Giannandrea, patron de l’IA d’Apple, dont le départ a été annoncé l’an dernier.

La stratégie d’Apple tranche radicalement avec celle de ses rivaux qui investissent des centaines de milliards de dollars dans des puces et des data centers pour entraîner de grands modèles de langage (LLM). Apple mise sur une approche différente : combiner les données personnelles stockées sur l’iPhone avec ses propres puces pour développer une IA embarquée à moindre coût. Cette voie pourrait s’avérer gagnante si l’accès aux données et la confidentialité deviennent des critères déterminants pour les utilisateurs.

En attendant, Apple et Google ont annoncé en janvier que Gemini fera tourner une version remaniée de Siri dès cette année, ce qui confirme que le groupe sous-traite là où il est encore en retard. D’ailleurs, il se murmure qu’Apple va verser un milliard de dollars par an à Google pour utilises ses modèles d’IA au niveau du nouveau Siri.