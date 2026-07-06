Apple explore une nouvelle méthode de renforcement du verre susceptible d’améliorer la résistance aux chocs, aux fissures et à la torsion de futurs appareils. Une demande de brevet récemment publiée auprès de l’USPTO décrit une architecture combinant deux traitements d’ions afin de rendre les surfaces en verre ou en vitrocéramique plus solides, tout en conservant l’épaisseur réduite attendue sur l’iPhone, l’Apple Watch ou les casques de réalité mixte.

Deux traitements pour protéger la surface et le cœur du verre

La technologie imaginée par Apple associe un échange d’ions classique à une implantation ionique plus localisée. Le premier procédé vise à créer une couche de compression profonde, utile pour empêcher une fissure de se propager à travers le matériau. Le second renforce davantage la zone située juste sous la surface, afin de mieux résister aux petits impacts, aux rayures et aux contraintes de flexion.

Apple explique que cette combinaison pourrait générer une compression de surface deux à cinq fois plus importante qu’avec le seul échange d’ions. L’objectif ne serait donc pas uniquement de durcir une vitre, mais de répartir les contraintes mécaniques sur plusieurs couches du matériau.

Des zones renforcées différemment selon les appareils

Le brevet envisage des protections pour les faces avant, les dos d’appareils, les fenêtres de capteurs et les zones entourant les modules photo. Apple évoque aussi des verres incurvés, avec des traitements ajustés selon les coins, les bords et les parties centrales.

Cette approche pourrait être particulièrement intéressante pour des produits fins ou dotés de surfaces arrondies. Les bords restent souvent les zones les plus exposées lors d’une chute, tandis que les capteurs photo et les éléments optiques exigent à la fois transparence, précision et résistance.

Une piste crédible, mais pas une annonce produit

Comme toujours avec les brevets, cette demande ne confirme pas l’arrivée imminente d’un nouvel iPhone ou d’une Apple Watch plus robuste. Cela montre néanmoins qu’Apple travaille sur des matériaux capables d’accompagner des appareils plus fins, davantage recouverts de verre et toujours plus riches en capteurs. À terme, cette recherche pourrait contribuer à limiter les compromis entre design, finesse et durabilité.