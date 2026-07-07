L’iPhone 18 Pro pourrait gagner environ 2 mm d’épaisseur par rapport à l’iPhone 17 Pro, pour atteindre une fourchette située entre 9,9 et 10,9 mm. Sur Weibo, le leaker Fixed Focus Digital attribue ce changement à l’arrivée d’un nouveau système photo à ouverture variable. Il dit se reposer sur les informations qui ont fuité avec le récent piratage de Tata Electronics, un fournisseur d’Apple.

Une mise à niveau photo qui joue sur l’épaisseur

Cette évolution marquerait un changement avec moins de finesse et un module photo plus complexe, plus encombrant et nettement plus cher à produire. En effet, le composant serait 50 % plus cher par rapport au capteur actuel à ouverture fixe.

Le bloc photo de l’iPhone 18 Pro Max atteindrait 11,54 mm d’épaisseur, contre 11,23 mm pour l’iPhone 17 Pro Max. Même si l’écart paraît limité sur le papier, il confirme une tendance de fond : Apple accepterait un smartphone plus massif.

L’ouverture variable serait la vraie nouveauté technique des iPhone 18 Pro. Sur un smartphone, ce type de système permet d’ajuster l’entrée de lumière et de mieux gérer certains effets de profondeur de champ, ce qui en fait une avancée importante pour la photo sur iPhone.

Les éléments qui ressortent des fuites sont :

épaisseur de 9,9 à 10,9 mm pour l’iPhone 18 Pro, contre 8,75 mm pour l’iPhone 17 Pro et Pro Max

épaisseur du bloc photo de 11,54 mm sur l’iPhone 18 Pro Max, contre 11,23 mm sur l’iPhone 17 Pro Max

surcoût estimé à 50 % pour le module principal à ouverture variable ;

fourniture du module attribuée à LG Innotek et Sunny Optical.

Aluminium sur l’iPhone 18 Pro et non du titane

Fixed Focus Digital affirme aussi qu’Apple conserverait un cadre en alliage d’aluminium, dans la continuité de l’iPhone 17 Pro. Le choix irait de pair avec une dissipation thermique jugée excellente, ce qui laisse entendre qu’Apple privilégie l’équilibre entre le refroidissement, le coût industriel et les contraintes de poids plutôt qu’un retour au titane.

Cette précision est importante car elle montre que l’épaisseur plus importante ne serait pas seulement une conséquence du module photo. Apple chercherait aussi à stabiliser l’ensemble de l’iPhone 18 Pro autour d’une architecture plus facile à refroidir, alors que les usages photo, vidéo et IA locale tirent de plus en plus sur les composants internes.

Le leaker ajoute enfin un point de vigilance plus inattendu sur les finitions. Il invite les acheteurs à se montrer prudents avec les nouvelles couleurs, en rappelant que l’iPhone 17 Pro aurait connu des problèmes de décoloration et d’écaillage en surface. Si cette alerte se confirme, l’iPhone 18 Pro arriverait donc avec une double promesse, une photo plus ambitieuse et une enveloppe plus robuste, mais aussi avec une attention accrue portée aux matériaux et à leur tenue dans le temps.