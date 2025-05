Apple s’apprêterait à revoir le design de ses iPhone avec des changements majeurs prévus sur les trois prochaines générations : iPhone 17 (2025), iPhone 18 (2026) et iPhone 19 (2027). Ces évolutions, rapportées par le leaker Digital Chat Station, marqueraient un changement par rapport au calendrier habituel d’Apple qui préfère généralement attendre quelques années avant de faire des modifications.

D’ici 2027, Apple envisage une refonte complète du design de l’iPhone, avec des modifications ciblées chaque année. En 2025, l’iPhone 17 marquera le coup d’envoi avec une transformation notable de l’arrière de l’appareil. En 2026, l’accent se portera sur la face avant. Enfin, 2027 devrait voir l’arrivée d’un écran sans encoche ni capteur visible.

Trois années et des changements à chaque fois

L’iPhone 17, qui arrivera à l’automne 2025, proposera un changement majeur au niveau du bloc photo à l’arrière. Apple optera pour une disposition horizontale. Ce nouveau design marquera la première mise à jour significative du module photo depuis l’iPhone 11 Pro en 2019. Cette nouveauté pourrait améliorer la capture d’images et s’aligner sur les tendances esthétiques actuelles.

En 2026, Apple se concentrera sur l’avant de l’iPhone 18. La Dynamic Island, lancée avec l’iPhone 14 Pro, cédera sa place à un simple trou circulaire pour la caméra selfie. Les composants de Face ID, quant à eux, se cacheront sous l’écran. Puis, en 2027, Apple ambitionne de supprimer tous les capteurs visibles. Résultat : un iPhone avec un écran intégral, sans encoche ni trou, pour une immersion totale.

Tous les modèles ou seuls les Pro ?

Ces changements concerneront-ils uniquement les modèles Pro ou toute la gamme iPhone ? Les informations disponibles à date ne le précisent pas. Historiquement, Apple teste souvent ses améliorations sur les modèles haut de gamme avant de les généraliser. Par exemple, la Dynamic Island a des d’abord été réservée à l’iPhone 14 Pro en 2022 avant d’équiper les iPhone 15 et 15 Plus en 2023. Cette stratégie pourrait se répéter pour les nouveautés à venir.

Évidemment, on peut se questionner sur les changements des iPhone qui auront lieu chaque année pendant trois ans. Il n’est pas impossible que ce soit pour donner un coup de boost aux ventes qui sont un peu au ralenti. De plus, Apple a du mal dans certains marchés, notamment en Chine où les constructeurs chinois sont bien plus forts au niveau des ventes.