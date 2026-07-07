Microsoft enrichit son application Xbox Family Settings sur iPhone et iPad avec de nouveaux outils destinés aux parents. La mise à jour permet désormais de gérer plus finement le temps passé sur la console, en appliquant des limites à certains jeux ou applications plutôt qu’à l’ensemble de l’écosystème Xbox.

Des limites de temps pour chaque jeu et application

La nouveauté principale, baptisée App Blocks & Limits, donne aux responsables familiaux la possibilité de fixer une durée d’utilisation pour un titre précis. Un parent peut ainsi autoriser une heure sur un jeu donné, tout en laissant l’accès à d’autres applications ou contenus déjà validés.

L’outil permet également de bloquer totalement certains jeux, d’examiner les demandes de temps supplémentaire et de modifier les autorisations sans avoir besoin d’utiliser directement la console. Cette gestion à distance peut s’avérer utile lorsque l’appareil est installé dans une chambre ou partagé entre plusieurs membres d’un foyer.

Des plannings plus adaptés aux habitudes familiales

Microsoft ajoute aussi plusieurs options de calendrier. Les parents peuvent créer des règles différentes pour la semaine, le week-end ou des créneaux personnalisés. Il devient par exemple possible d’autoriser les jeux plus longtemps le samedi, tout en limitant l’accès en soirée les jours d’école.

Cette approche évite les restrictions uniformes, souvent peu adaptées aux rythmes réels des familles. Elle donne aussi davantage de visibilité à l’enfant sur les plages de jeu autorisées et sur les limites associées à chaque activité.

Un contrôle parental plus détaillé depuis l’iPhone

Avec cette évolution, Xbox Family Settings se rapproche des outils de gestion déjà proposés par les grandes plateformes mobiles et consoles. L’application offre aux parents un moyen plus précis de définir un cadre, de répondre aux demandes de l’enfant et de suivre l’accès aux jeux Xbox depuis leur iPhone ou leur iPad.