La boutique mobile Xbox a pris du retard sur iOS, et des documents juridiques récemment publiés révèlent les causes principales de cette longue attente… qui se résumeraient donc aux mesures restrictives de l’App Store ! Microsoft a ainsi déposé un amicus en soutien à Epic Games dans son litige contre Apple, afin de s’opposer à la tentative d’Apple d’annuler une injonction qui autorise les développeurs à informer les utilisateurs de moyens de paiement alternatifs. Microsoft affirme que, même avec la décision actuelle du tribunal, les règles anti-redirection d’Apple ont freiné sa capacité à mettre en place une solution permettant aux consommateurs d’acheter des contenus via une boutique externe. La firme de Redmond soutient que ces restrictions rendent pratiquement impossible le lancement de sa propre boutique mobile Xbox, et que les coûts afférents sont même supérieurs depuis l’injonction de justice !

Microsoft pourrait désormais aller de l’avant avec la dernière décision juridique en vigueur (qui autorise les redirections vers des systèmes de paiement tiers sans commissions pour Apple), mais le géant technologique demande que l’injonction reste appliquée durant la procédure d’appel lancée par Apple, ceci afin d’éviter un éventuel retour en arrière. Cette décision pourrait également avoir des répercussions sur l’application mobile Xbox sur iOS, où Microsoft a longtemps été limité concernant l’intégration du cloud gaming et des achats intégrés. Bien que Microsoft ait récemment activé l’achat de jeux dans l’application, la fonction de lecture à distance a dû être supprimée pour se conformer aux directives d’Apple. Une fonctionnalité similaire sur Android a aussi été repoussée en raison des incertitudes juridiques liées cette fois à Google.