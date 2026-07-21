Le vibe coding, c’est-à-dire le fait d’utiliser l’intelligence artificielle pour développer une application, permet désormais à des amateurs sans expérience de créer et publier des apps en un temps record. Cette pratique a fait bondir le nombre d’applications sur l’App Store en 2026.

Le vibe coding s’installe réellement sur l’App Store

Selon des données du cabinet Sensor Tower relayées par le New York Times, le nombre de nouvelles applications soumises à l’App Store a doublé au premier semestre de 2026 pour atteindre environ 560 000, un volume presque équivalent aux 600 000 nouvelles applications enregistrées sur l’ensemble de l’année 2025. Cela confirme de précédentes informations.

Ce doublement contraste fortement avec l’évolution des usages. Les téléchargements d’applications n’ont progressé que de 2 %, pour atteindre 17,6 milliards au premier semestre de 2026, contre une croissance de 3 % en 2025 qui avait porté le total annuel à 35,4 milliards. L’offre explose, mais la demande reste quasiment stable.

Marco Pérez, salarié chez la banque JPMorgan Chase, a mis cinq semaines puis deux semaines supplémentaires pour finaliser sa première application, InfoDrizzle, qui a généré 1 300 téléchargements et 500 dollars de profit. Sa deuxième application, Stampa, lui a demandé seulement une semaine de développement et a rassemblé 20 000 téléchargements pour 3 000 dollars de profit, une progression qui l’a convaincu d’envisager de quitter son poste chez JPMorgan Chase pour se consacrer pleinement au développement grâce au vibe coding et à l’IA.

Un autre exemple est David Svensson qui illustre une autre facette du phénomène. Il a publié 11 applications en cinq mois, sans chercher à gagner de l’argent : le vibe coding reste pour lui un passe-temps plutôt qu’une opportunité commerciale.

Apple dit maintenir ses standards de qualité

Cette accélération des soumissions sur l’App Store n’a pas ralenti les délais de validation d’Apple. Le fabricant d’iPhone affirme examiner 90 % des nouvelles applications en moins de 48 heures. Un porte-parole de l’entreprise a salué cette dynamique :

Nous sommes ravis de voir une nouvelle génération de développeurs adopter les derniers outils pour créer et publier des applications plus vite que jamais. Toutes les applications sont soumises aux mêmes standards élevés de qualité, de confidentialité et de sécurité auxquels les utilisateurs sont habitués.

Cette déclaration souligne la position d’Apple : l’entreprise revendique des critères de qualité, de confidentialité et de sécurité identiques, quelle que soit la méthode de développement employée, qu’elle repose sur du code écrit par un développeur ou généré par des outils d’intelligence artificielle.