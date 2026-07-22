WhatsApp annonce aujourd’hui la disponibilité de plusieurs nouveautés au niveau de son application qui concerne l’iPad et CarPlay dans la voiture. Il y a aussi du nouveau sur iPhone et la version Web.

Des nouveautés pour WhatsApp

Il est désormais possible de s’inscrire sur WhatsApp à partir de votre iPad. L’application WhatsApp sur iPad existe depuis l’année dernière, mais elle nécessitait toujours un iPhone pour l’inscription. À partir de maintenant, cette opération peut être réalisée directement depuis la tablette. Vous pouvez ainsi configurer votre compte et commencer à discuter.

Une autre nouveauté concerne l’usage en voiture, avec CarPlay pour les utilisateurs d’iPhone et Android Auto pour ceux avec un smartphone Android. WhatsApp dit avoir complètement actualisé l’expérience de CarPlay et d’Android Auto. Vous pouvez désormais écouter vos messages et y répondre, passer des appels, consulter votre historique d’appels et accéder à vos contacts préférés en mode mains libres directement depuis l’écran de votre voiture.

En outre, vous pouvez désormais ouvrir des PDF directement dans WhatsApp sans les télécharger, puis apporter des modifications légères en les surlignant ou en les annotant directement dans la discussion. C’est disponible sur le Web et sur ordinateur, conçu par Adobe Acrobat.

Enfin, vous pouvez maintenant partager ce que vous écoutez directement depuis Apple Music ou Spotify dans votre statut WhatsApp. En quelques appuis seulement, vos proches peuvent voir ce qui vous intéresse en ce moment.

Comme d’habitude avec WhatsApp, les nouveautés sont en cours de déploiement. Certains les ont tout de suite, d’autres devront attendre quelques jours ou quelques semaines.