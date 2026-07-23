The Morning Show (Apple TV) : la saison 5 arrive en 2027 et sera la dernière
Apple TV annonce que The Morning Show, la série avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, sera de retour en 2027 avec une saison 5. Mais il y a une particularité : ce sera la dernière saison.
La cinquième et dernière saison pour The Morning Show
The Morning Show est une série importante pour Apple TV, puisqu’elle fut partie des premiers programmes disponibles sur la plateforme de streaming lors de son lancement en 2019. Mais voilà que l’aventure se terminera l’année prochaine avec la saison 5.
Outre Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, le casting comprend Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie et Jon Hamm. La cinquième saison sera l’occasion d’accueillir Jeff Daniels, Reneé Rapp, Jesse Williams, Sean Hayes et Lizzy Caplan.
En l’état, Apple TV ne communique aucune information sur l’ultime saison : rien n’est dit sur le nombre d’épisodes sur la date de sortie exacte ou encore sur le scénario. Pour rappel, la saison 4 avait débuté en septembre 2025.
Zack Van Amburg, responsable mondial de la vidéo chez Apple, déclare :
Notre première commande [de série] était d’une importance capitale et avoir pu accompagner cette incroyable série d’Apple TV du début à la fin a été la plus grande joie de ma vie et de ma carrière. Jennifer, Reese, Michael et Mimi ont non seulement créé une série qui n’a cessé d’interpeller le public, de susciter le débat et de se placer à l’avant-garde de la télévision au cours de cinq saisons inoubliables, mais ils ont également contribué au lancement d’une toute nouvelle plateforme de streaming grâce à leur série emblématique. L’équipe de The Morning Show est composée des meilleurs acteurs et techniciens de la télévision, sous la houlette de Charlotte Stoudt, dont le talent d’écriture et de production est exceptionnel. Alors que nous célébrons ce dernier chapitre, tout en en entamant de nouveaux avec ces brillants artistes et conteurs, nous sommes infiniment reconnaissants envers tous ceux qui ont fait de The Morning Show un élément aussi incontournable d’Apple TV ».