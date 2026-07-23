Apple TV annonce que The Morning Show, la série avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, sera de retour en 2027 avec une saison 5. Mais il y a une particularité : ce sera la dernière saison.

La cinquième et dernière saison pour The Morning Show

The Morning Show est une série importante pour Apple TV, puisqu’elle fut partie des premiers programmes disponibles sur la plateforme de streaming lors de son lancement en 2019. Mais voilà que l’aventure se terminera l’année prochaine avec la saison 5.

Outre Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, le casting comprend Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie et Jon Hamm. La cinquième saison sera l’occasion d’accueillir Jeff Daniels, Reneé Rapp, Jesse Williams, Sean Hayes et Lizzy Caplan.

En l’état, Apple TV ne communique aucune information sur l’ultime saison : rien n’est dit sur le nombre d’épisodes sur la date de sortie exacte ou encore sur le scénario. Pour rappel, la saison 4 avait débuté en septembre 2025.

Zack Van Amburg, responsable mondial de la vidéo chez Apple, déclare :