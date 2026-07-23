OpenAI relance aujourd’hui son assistant santé dans ChatGPT avec une intégration au niveau de l’application Santé d’Apple, six mois après un test aux retours décevants. Cette nouvelle version repose sur une promesse centrale : aucune donnée médicale ne servira à entraîner ses modèles ni à cibler de la publicité.

ChatGPT vous aide pour la santé

Le premier essai, lancé en janvier, n’avait pas convaincu. OpenAI revient donc avec un dispositif recentré sur la confiance, où chaque utilisation des données de santé exige une autorisation explicite de l’utilisateur.

L’assistant santé de ChatGPT dépasse le simple carnet numérique. Il compare des résultats de laboratoire, résume les changements survenus depuis la dernière consultation, suit la prise de médicaments et explore les liens entre le sommeil, l’activité physique et l’état de santé général. Ces fonctions transforment ChatGPT en outil d’analyse capable de replacer une donnée isolée en une information détaillée.

Mais ces capacités techniques ne valent que par la confiance qu’elles inspirent. OpenAI met en avant trois éléments pour encadrer l’usage des informations médicales :

aucune donnée de santé n’est utilisée pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle de l’entreprise

aucune donnée n’alimente le ciblage publicitaire

toute réponse personnalisée nécessite une autorisation préalable de l’utilisateur

un mode sans connexion de données médicales reste disponible pour qui préfère limiter le partage

Ce dernier point illustre la logique de la fonctionnalité : rien n’est automatique, tout passe par un choix de l’utilisateur. L’autorisation devient ainsi le mécanisme qui transforme une base de données passive en assistant médical réellement personnalisé.

Un déploiement encore limité aux États-Unis

Cette architecture de confiance a cependant des limites géographiques. Le déploiement de la fonction dans ChatGPT, incluant l’intégration avec l’application Santé d’Apple sur iPhone, se limite aujourd’hui aux utilisateurs de 18 ans et plus aux États-Unis, connectés avec leur compte depuis le Web ou l’application iOS, quel que soit leur abonnement (gratuit ou payant). Aucune date n’est communiquée pour une disponibilité en France et dans le reste du monde.

L’accès se fait directement depuis la barre latérale de ChatGPT, sans installation supplémentaire. Pour l’instant, cette fonctionnalité reste un privilège américain, laissant en suspens la question de son arrivée en Europe.