Apple révèle les coulisses de Lil’ Finder Guy, la petite mascotte inspirée de l’icône du Finder apparue dans la campagne du MacBook Neo. Sofia Coelho, directrice artistique chez Apple, a publié plusieurs documents montrant les recherches menées avant l’arrivée du petit bonhomme dans les vidéos promotionnelles.

Des premiers dessins au prototype physique

Les images partagées sur LinkedIn réunissent des croquis consacrés aux proportions, aux attitudes et aux expressions du personnage. Elles dévoilent également ce qui semble être un prototype physique peint à l’aérographe, utilisé pour valider ses volumes avant la production des contenus.

Sofia Coelho explique avoir dirigé le concept et le design visuel de Lil’ Finder Guy, qu’elle décrit comme un « projet de design rêvé ». Présenté avec humour comme mesurant exactement une pomme de haut, le personnage reprend les deux moitiés bleues du célèbre visage du Finder en leur ajoutant un petit corps en trois dimensions.

Une mascotte devenue virale sur les réseaux sociaux

Lil’ Finder Guy est d’abord apparu discrètement lors d’un direct consacré au MacBook Neo, avant de devenir la vedette de plusieurs vidéos courtes. Cette campagne volontairement décalée sur TikTok visait notamment un public jeune et accompagnait le lancement du Mac portable à 699 euros.

Le personnage a rapidement inspiré des illustrations, des fonds d’écran voire des modèles imprimables en 3D ! Apple l’a ensuite glissé dans une session de la WWDC 2026 et sur un pin’s offert aux participants. La campagne du MacBook Neo – qui a été sélectionnée récemment aux Cannes Lions – aura au final transformé ce petit personne en un phénomène communautaire. Reste à savoir si Apple fera de Lil’ Finder Guy une mascotte durable du Mac.