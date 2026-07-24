La juge américaine Noël Wise vient d’approuver à titre préliminaire l’accord de 250 millions de dollars conclu par Apple pour régler un recours collectif lié au retard de Siri AI et des fonctions d’Apple Intelligence. L’indemnisation individuelle aux utilisateurs d’iPhone sera entre 25 et 95 dollars par appareil.

250 millions de dollars pour les utilisateurs d’iPhone américains

En mars 2025, des utilisateurs avaient engagé une action en justice pour fausse publicité, reprochant à Apple d’avoir vanté des fonctionnalités IA de Siri qui n’existaient pas encore au moment de l’achat de leur iPhone. Un accord avait été trouvé dès mai 2025, mais il fallait attendre l’aval d’un juge pour officialiser le processus d’indemnisation, désormais acté.

Pour être éligible, il faut résider aux États-Unis et avoir acheté un iPhone 15 Pro ou un iPhone 16 entre le 10 juin 2024 et le 29 mars 2025, période durant laquelle Apple communiquait sur des fonctions de Siri non encore disponibles. Plusieurs modèles d’iPhone sont concernés par ce règlement :

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Chaque appareil éligible donnera droit à un versement de 25 dollars, un montant qui pourrait grimper jusqu’à 95 dollars si le nombre de réclamations déposées reste faible. Le site permettant de déposer une demande n’est toutefois pas encore en ligne et son ouverture est attendue plusieurs mois après l’approbation de la juge. Aucune action n’est donc requise pour l’instant, si ce n’est conserver une preuve d’achat ou le numéro de série de l’iPhone concerné qui pourront être demandés comme pièces justificatives.

Le calendrier de ce règlement financier coïncide avec la résolution technique du problème à l’origine du litige : Apple a présenté le mois dernier à la WWDC 2026 Siri AI, désormais disponible sur la bêta d’iOS 27 (sauf dans les pays de l’Union européenne), plusieurs mois après avoir promis les fonctionnalités qui avaient justifié la plainte initiale.