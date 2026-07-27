Apple a réagi après la plainte le concernant pour la fausse application Sparrow Wallet sur l’App Store qui a permis de voler 1,8 million de dollars à trois personnes. L’application se faisait passer pour un portefeuille de Bitcoin.

Sparrow Wallet existe bel et bien, mais seulement sur Windows, macOS et Linux. Il n’y a pas de version officielle sur l’App Store pour iPhone, mais une personne mal intentionnée a créé une fausse application iOS pour arnaquer des personnes. Et cela a fonctionné en l’occurrence, d’où le vol de 1,8 million de dollars.

Selon la plainte, les plaignants James Ramirez, Christopher Ellis et Jalen Delgado se sont fait voler via la fausse application iOS des montants en Bitcoin d’une valeur respective de 875 000 dollars, 840 000 dollars et 120 000 dollars entre mai et août 2025.

Ils réclamaient à Apple des dommages et intérêts, notamment le remboursement de toutes les sommes indûment perdues à cause de l’application frauduleuse.

La réaction d’Apple après la plainte

Aujourd’hui, Apple a pris la parole pour réagir à la plainte. Le fabricant a indiqué à MacRumors avoir rapidement supprimé de l’App Store toute application se faisant passer pour Sparrow Wallet, ainsi qu’avoir mis un terme aux comptes des développeurs associés.

Dans la foulée, Apple invite tout développeur qui suspecte de voir une application se faisant passer pour l’un de ses services à faire un signalement via sa page dédiée. Pour leur part, les utilisateurs peuvent faire un signalement depuis reportaproblem.apple.com. Apple affirme agir très rapidement au sujet des applications qui ne respectent pas les règles de l’App Store.

Selon les dernières données en date, Apple a supprimé 193 000 comptes développeurs frauduleux en 2025, évitant plus de 2,2 milliards de dollars de transactions potentiellement frauduleuses.