Trois utilisateurs d’iPhone ont perdu 1,8 million de dollars via une fausse application Sparrow Wallet (un portefeuille de Bitcoin) distribuée sur l’App Store. Une plainte déposée en Californie accuse Apple de ne pas avoir surveillé sa boutique d’applications, malgré des années à la vendre comme « un endroit sûr et fiable ». Selon la plainte, « Apple a exploité la confiance des consommateurs ».

L’arnaque au faux Sparrow Wallet sur l’App Store

Le piège était simple. Sparrow Wallet, un portefeuille de Bitcoin légitime, n’a jamais existé sur iOS : il tourne uniquement sur Windows, macOS et Linux, et n’a jamais eu le droit à une version sur l’App Store pour iPhone. Des escrocs ont profité de cette absence pour proposer une copie frauduleuse dans le magasin d’applications d’Apple entre mai et août 2025.

James Ramirez a perdu 875 000 dollars, Christopher Ellis 840 000 dollars et Jalen Delgado 120 000 dollars. Le total atteint 1,8 million de dollars. Les victimes ont donc porté plainte contre Apple.

La plainte ne s’en prend pas qu’aux escrocs : elle cible directement le discours marketing d’Apple qui présente son App Store comme « un endroit sûr et fiable » pour justifier son contrôle strict sur la distribution des applications iOS. Les plaignants estiment qu’Apple a exploité cette confiance des utilisateurs sans assurer la surveillance promise, en violation des lois californiennes de protection des consommateurs.

Le développeur avait déjà fait des signalements à Apple

En soi, Apple a basé sa réputation sur la sécurité. Le fabricant d’iPhone n’a pas tenu ses promesses, selon la plainte, et les plaignants s’appuient sur des alertes ignorées.

Craig Raw, développeur du véritable Sparrow Wallet, avait signalé dès 2024 la présence d’une application frauduleuse de cryptomonnaies sur l’App Store utilisant le nom Sparrow Wallet. Sa mise en garde est restée sans réponse : Apple a réagi lentement et les fausses applications ont persisté sur la plateforme.

Il se trouve que le développeur lui-même a tenté d’agir. Craig Raw a publié une application ne proposant aucune fonction pour empêcher les escrocs d’utiliser le nom Sparrow Wallet sur iOS. Cette initiative de protection a alerté Apple qui a banni son compte parce qu’il était suspect. Apple a ensuite rétabli son compte développeur.

Concernant la plainte, les plaignants réclament des dommages et intérêts, dont le remboursement de toutes les sommes perdues à cause de la fausse application Sparrow Wallet.