48 développeurs chinois ont saisi l’Administration d’État pour la régulation du marché (SAMR) en Chine pour porter plainte contre Apple afin d’obtenir des sanctions pour abus de position dominante, rapporte South China Morning Post. Leur offensive vise la commission prélevée sur l’App Store, mais aussi le refus d’ouvrir iOS à des boutiques d’applications alternatives, comme c’est le cas en Europe.

Les plaignants accusent Apple d’imposer des coûts « injustes et excessivement élevés » sur le marché chinois. Ils estiment aussi que la firme n’a pas tenu sa promesse d’y proposer les conditions tarifaires les plus favorables, alors même qu’elle a récemment assoupli ses règles au Brésil et au Japon.

Les développeurs réclament une baisse de la commission

En Chine, Apple prélève actuellement 25 % de commission sur les achats intégrés, contre 30 % avant mars. La commission tombe à 12 % pour les abonnements et les petits développeurs, contre 15 % auparavant. Pour les 48 développeurs d’applications iOS, cet effort reste insuffisant au regard des concessions déjà accordées ailleurs.

Leur demande va plus loin qu’une simple baisse des taux. Ils veulent obtenir un alignement minimal sur les allégements appliqués au Brésil, où les commissions ont été abaissées dans une fourchette de 10 % à 21 %, ainsi qu’au Japon. Surtout, ils réclament l’autorisation de lancer des boutiques d’applications tierces en Chine, sur le modèle instauré dans l’Union européenne par le Digital Markets Act (DMA), ce qui ferait tomber la commission effective à 5 %.

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte mondial de pression croissante sur Apple. L’an dernier, l’Union européenne a infligé au fabricant d’iPhone une amende de 500 millions d’euros, tandis que son bras de fer avec Epic Games continue d’alimenter le débat aux États-Unis sur son contrôle exercé au niveau de son écosystème logiciel.

Cette fronde n’est pas nouvelle. Des plaintes comparables émergent en Chine depuis 2017, sans véritable percée judiciaire jusqu’ici. En 2024, un tribunal de Shanghai a encore débouté des contestataires, ce qui explique le choix d’une offensive plus politique et réglementaire auprès de la SAMR.

L’enjeu économique est considérable pour Apple. En 2025, le marché chinois a généré 562 milliards de dollars sur un total mondial de 1 400 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des piliers de l’App Store. Si la Chine décidait d’imposer une ouverture comparable à celle de l’Europe, Apple risquerait de voir vaciller bien plus qu’une simple ligne de commission.