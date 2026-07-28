Apple va s’investir un peu plus dans la maison connectée avec le lancement d’un hub domotique (« HomePad »), d’une nouvelle Apple TV et d’un nouveau HomePod mini dès cet automne, selon Bloomberg.

Le futur hub domestique d’Apple ajustera automatiquement son contenu selon la personne qui se trouve devant l’écran grâce à une reconnaissance faciale capable de détecter les utilisateurs à distance. Cet appareil à écran de 7 pouces, décliné en deux versions (qui ont pour noms de code J490 et J491), doit sortir entre octobre 2026 et le début de 2027. La nouvelle Apple TV et le nouveaux HomePod sont attendus, eux, pour cet automne.

Un hub pensé comme le centre de la maison connectée

Le hub domotique reposera sur un système d’exploitation entièrement nouveau, basé à partir de tvOS (système d’exploitation de l’Apple TV) mais empruntant des éléments d’interface à watchOS (Apple Watch) et iOS (iPhone), notamment des cadrans d’horloge personnalisables qui rappellent directement l’Apple Watch. Deux variantes matérielles sont prévues : la version J490 posée sur une base en forme de demi-dôme et la version J491 conçue pour une fixation murale, laissant penser qu’Apple envisage plusieurs hubs dans un même foyer.

Cette interface s’organise autour d’icônes et de widgets permettant d’accéder à FaceTime, à la gestion de la sécurité domestique, à une fonction d’intercom, au contrôle des appareils électroménagers connectés, ainsi qu’aux photos, au calendrier et à la musique. Siri AI, avec une intégration au cœur du système, permet un contrôle vocal étendu grâce à l’intelligence artificielle et s’appuie sur les données personnelles de l’utilisateur pour affiner ses réponses, tandis qu’une application compagnon sur iPhone servira à configurer et gérer l’appareil à distance.

Apple prépare également une version robotisée du hub, doté d’un écran de 9 pouces monté sur un bras articulé capable de suivre les mouvements dans une pièce, ainsi qu’une caméra de surveillance autonome qui a pour nom de code J450, destinée à concurrencer directement les caméras Ring d’Amazon. Ces développements placent Apple en concurrence frontale avec l’Echo Show d’Amazon et le Nest Hub de Google.

Un pari sur un marché où Apple a longtemps été absent

Le chemin vers ce lancement a été semé d’obstacles. Le développement du hub domotique a débuté en 2024, mais Siri AI a connu plusieurs reports successifs avant d’avoir une disponibilité pour l’automne 2026, tandis que le calendrier matériel a glissé du printemps 2025 à l’automne 2025, puis au printemps 2026, avant d’atteindre sa fenêtre de lancement actuelle.

Cette offensive intervient après des décennies de résultats mitigés dans la maison connectée : le HomePod original, lancé en 2018, et l’Apple TV, qui a vu le jour il y a deux décennies, n’ont jamais rencontré un succès commercial comparable à celui des autres produits. Les revenus de la division regroupant les accessoires et la maison connectée restent d’ailleurs portés avant tout par les AirPods et l’Apple Watch, loin devant les enceintes et téléviseurs connectés. Des hausses de prix récentes sur l’Apple TV et le HomePod mini témoignent malgré tout d’une volonté de valoriser davantage cette catégorie de produits avant l’arrivée de ce hub domotique, conçu comme la pièce maîtresse d’une nouvelle stratégie pour Apple.