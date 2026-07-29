Le retour de Ted Lasso se précise. Apple TV a publié le premier « vrai » trailer de la quatrième saison de sa série culte, qui sera donc disponible dans le service à partir du 5 août 2026. Jason Sudeikis reprend évidemment son rôle d’entraîneur (très) optimiste pour une aventure qui déplace cette fois l’action vers le football féminin.

Ted Lasso prend les commandes des Lady Greyhounds

Après avoir quitté Richmond à la fin de la troisième saison, Ted retrouve l’Angleterre et relève un défi inédit : entraîner une équipe féminine évoluant en deuxième division. Les images présentent les Lady Greyhounds, un groupe encore fragile que le coach devra unir autour de sa philosophie fondée sur la confiance, l’audace et la solidarité.

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Ce premier trailer semble indiquer que la série conservera l’équilibre entre humour, émotion et esprit collectif. Elle confirme également le retour de Rebecca Welton, Keeley Jones, Roy Kent, Coach Beard et Leslie Higgins, interprétés respectivement par Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt et Jeremy Swift. Le casting comprend aussi Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Aisling Sharkey, Abbie Hern, Rex Hayes et Grant Feely.

Dix épisodes diffusés jusqu’au mois d’octobre

Annoncée avec un premier teaser au printemps, la saison 4 comptera dix épisodes. Apple TV proposera le premier le mercredi 5 août, puis poursuivra la diffusion à raison d’un épisode par semaine jusqu’au 7 octobre 2026. Apple avait récemment lancé la promotion de ces nouveaux épisodes avec plusieurs événements organisés à Kansas City, ville natale du personnage principal.

Cette quatrième saison ouvre un nouveau cycle plutôt qu’un simple prolongement. Son succès pourrait d’ailleurs déterminer l’avenir de la comédie, Jason Sudeikis ayant déjà évoqué la possibilité de saisons supplémentaires.