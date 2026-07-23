Le retour de Ted Lasso pourrait ne pas s’arrêter à la saison 4. Alors que les nouveaux épisodes arriveront sur Apple TV dès le 5 août 2026, Jason Sudeikis envisage déjà de prolonger la série pendant deux saisons supplémentaires. Apple n’a encore commandé aucune suite, mais l’acteur et cocréateur de la série souhaite réunir les scénaristes à la fin du mois d’août.

Une nouvelle histoire pensée sur trois saisons

La saison 4 ne serait donc pas un simple épilogue. Sudeikis aurait imaginé un nouvel arc narratif couvrant trois saisons, centré sur le retour de Ted à Richmond et sur son travail auprès d’une équipe féminine de deuxième division. Plusieurs idées écartées pendant l’écriture des prochains épisodes pourraient ainsi nourrir une éventuelle saison 5.

La saison 4 comptera dix épisodes, diffusés chaque mercredi jusqu’au 7 octobre. Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt et Jeremy Swift retrouveront notamment leurs rôles.

Jason Sudeikis ne voulait pas revenir uniquement pour l’argent

L’acteur assure pourtant avoir réellement considéré la troisième saison comme la fin de l’histoire originale. Ted était retourné au Kansas pour vivre auprès de son fils, et le faire repartir simplement pour prolonger le succès de la série lui paraissait artificiel. Sudeikis aurait même refusé de poursuivre malgré une rémunération supérieure à un million de dollars par épisode.

Les nombreux témoignages de spectateurs affirmant que la série les avait aidés ont toutefois nourri sa réflexion. L’équipe créative s’est finalement réunie pour déterminer si une nouvelle histoire restait possible. La production de la saison 4 aurait pris environ un mois de retard, tout en restant sous son budget grâce à un nombre réduit de scènes de football.

Présentée récemment lors d’un événement organisé à Kansas City, cette nouvelle aventure devra désormais convaincre qu’elle peut retrouver la fraîcheur des débuts. Son accueil déterminera probablement si Apple transforme ce retour inattendu en véritable second cycle de trois saisons.