Apple retrouve des couleurs sur le marché chinois. En juin 2026, les livraisons de smartphones de marques étrangères, une catégorie largement dominée par l’iPhone, ont atteint 3,28 millions d’unités. Ce volume représente une hausse de 66,3 % sur un an, selon les données de l’Académie chinoise des technologies de l’information et des communications.

L’iPhone progresse dans un marché chinois en nette contraction

Cette accélération contraste avec la faiblesse générale du secteur. Les fabricants ont écoulé 19,15 millions de smartphones en Chine durant le mois, soit une baisse annuelle de 15,3 %. Apple semble donc gagner du terrain alors que plusieurs constructeurs locaux subissent le ralentissement de la demande.

La tendance confirme les signaux observés depuis le début de l’année. Les ventes d’iPhone avaient déjà bondi de 23 % durant les neuf premières semaines de 2026. Plus récemment, Apple figurait encore parmi les rares marques en croissance au deuxième trimestre, dans un marché pourtant orienté à la baisse.

L’iPhone 17 et Apple Intelligence comme moteurs

Le succès de l’iPhone 17 semble jouer un rôle central dans ce redressement. Tim Cook avait estimé que le produit avait « vraiment trouvé son public » en Chine. Les promotions accordées sur certains modèles ont également soutenu la demande, avec près de 30 millions d’activations d’iPhone 17 rapportées au printemps.

Apple pourrait désormais profiter d’un second levier : l’arrivée attendue de son intelligence artificielle. Apple Intelligence a franchi une étape réglementaire majeure en Chine, avec l’appui de partenaires locaux. Le lancement de l’IA renforcerait l’attractivité des prochains iPhone et pourrait prolonger le rebond d’Apple dans l’un de ses marchés les plus stratégiques.