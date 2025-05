Alors que les ventes d’iPhone continuent de baisser en Chine, de grands détaillants en ligne comme JD.com ou Tmall d’Alibaba ont commencé à proposer dimportantes promotions et réductions de tarifs sur certains modèles d’iPhone 16, et ce avant même que ne débute le festival annuel de shopping « 618 », qui se déroulera du 1er au 18 juin 2025. Bien qu’Apple soit généralement plutôt avare en terme de remises, la firme de Cupertino lâche la bride aux revendeurs en Chine, notamment lors des saisons de « shopping » propices aux soldes. JD.com propose ainsi actuellement l’iPhone 16 Pro 128 Go à environ 758 dollars, soit près de 350 dollars de moins que son prix habituel ! Tmall affiche des réductions de prix similaires, parfois à base de coupons ou de subventions gouvernementales.

Le niveau de ces remises dépasse largement celui du précédent Festival 618 : l’an dernier à la même époque, la remise moyenne était de 180 dollars sur les derniers modèles d’iPhone. On ne sait pas en outre si Apple est à l’origine des remises actuelles ou s’il s’agit d’une initiative des revendeurs et distributeurs face à la chute des ventes d’iPhone. Pour rappel, sur le Q1 2025, Apple a glissé à la 5ème place sur le marché du smartphone.