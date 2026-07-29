L’application Gemini sur macOS s’améliore avec de nouvelles fonctionnalités en matière de langage naturel pour le mode vocal. Google propose une nouvelle façon de créer, modifier et résumer des contenus avec son outil d’intelligence artificielle rien qu’à l’aide de votre voix, directement depuis l’environnement dans lequel vous travaillez déjà.

Des améliorations vocales pour Gemini sur macOS

En maintenant la touche Fn sur le clavier du Mac, vous pouvez parler naturellement dans n’importe quelle fenêtre de votre bureau. Par défaut, cette fonction active la dictée intelligente qui vous permet de transcrire facilement vos paroles en un texte clair et soigné : elle supprime automatiquement les « euh » et les « ah », détecte les corrections en cours de phrase et insère instantanément le texte formaté à l’emplacement de votre curseur.

L’autre fonctionnalité de Gemini sur Mac va au-delà de la transcription : elle comprend le contexte de l’écran actuel pour effectuer des tâches complexes. Il s’agit d’une fonctionnalité optionnelle que vous pouvez activer avec le raisonnement de Gemini dans les paramètres. Google liste trois éléments :

Extraire et résumer des informations : sélectionnez des fichiers locaux, des images ou des documents sur votre bureau et indiquez précisément à Gemini ce dont vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez dire : « Lis ces dossiers du vétérinaire et résume les antécédents médicaux de mon chien dans un e-mail à envoyer au chenil ».

sélectionnez des fichiers locaux, des images ou des documents sur votre bureau et indiquez précisément à Gemini ce dont vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez dire : « Lis ces dossiers du vétérinaire et résume les antécédents médicaux de mon chien dans un e-mail à envoyer au chenil ». Rédiger et réécrire du texte : sélectionnez du texte n’importe où sur votre écran et utilisez votre voix pour le réécrire instantanément, ajuster le ton et placer la version peaufinée exactement là où vous en avez besoin. Essayez de dire : « Transforme ces notes en un résumé exécutif avec un TL ; DR en haut ».

: sélectionnez du texte n’importe où sur votre écran et utilisez votre voix pour le réécrire instantanément, ajuster le ton et placer la version peaufinée exactement là où vous en avez besoin. Essayez de dire : « Transforme ces notes en un résumé exécutif avec un TL ; DR en haut ». Générer et modifier des images : utilisez votre voix pour créer des visuels lorsque vous conceptualisez une idée ou peaufinez un itinéraire de voyage, ou encore pour itérer sur un design affiché sur votre bureau en le référençant afin de demander des mises à jour rapides. Essayez de dire : « Prends cette illustration et génères-en une version en mode sombre ».

Google fait savoir que les améliorations du mode vocal de Gemini sur macOS sont en cours de déploiement. Cela concerne d’abord l’anglais. Les améliorations pour le français et d’autres langues se fera plus tard. Il n’y a pas de date précise pour le moment.