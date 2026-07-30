Apple va faire un don aux pompiers et aux secours pour les aider à la suite des nombreux incendies qui ont eu lieu en France et dans d’autres pays en Europe.

Un don d’Apple pour les pompiers

Comme à chaque fois, c’est Tim Cook qui a annoncé la nouvelle par le biais d’un message sur X (ex-Twitter). Le patron d’Apple écrit :

Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par les incendies dévastateurs qui ravagent le sud de l’Europe. Merci aux secours et à tous ceux qui se trouvent encore en danger : prenez soin de vous. Apple fera un don pour soutenir les secours sur le terrain.

Our hearts go out to everyone affected by the devastating wildfires in southern Europe. Thank you to the first responders, and to everyone still in harm's way, please stay safe. Apple will be donating to relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) July 30, 2026

Il n’y a pas d’information sur le montant exact du don. Mais ce n’est pas une surprise, sachant qu’Apple et Tim Cook ne communiquent jamais publiquement cette information.

Les incendies en Europe ont déjà réduit en cendres plus de 250 000 hectares à l’échelle du continent, un bilan en passe de surpasser les pires données historiques. L’Espagne est le pays le plus durement touché avec plus de 119 000 hectares détruits, notamment autour de Madrid, de la Galice et de l’Andalousie. Au Portugal, la situation est tout aussi alarmante, tout comme en Italie et en France.

Dans l’Hexagone, 115 000 hectares ont brûlé depuis le début de l’année, c’est un record pour la période. La Gironde concentre le plus gros mégafeu du pays, lequel a ravagé à lui seul 42 000 hectares et a entraîné d’importantes opérations d’évacuation, parallèlement à d’autres foyers très virulents actifs dans le Var, en Corse et jusqu’en forêt de Fontainebleau.