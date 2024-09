Au revoir Paylib, bonjour Wero. Ce 30 septembre marque le lancement officiel du nouveau service de paiement lancé par 14 groupes bancaires européens, dont les banques françaises. L’objectif est de proposer un système de paiement moderne et de s’attaquer à des plateformes comme Apple Pay, PayPal et d’autres.

Wero remplace Paylib

Les banques partenaires pour Wero sont BNP Paribas, BPCE (Banque Populaire Caisse d’Épargne), Crédit Agricole, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Arkéa, La Banque Postale et Société Générale. Voici le calendrier :

BNP Paribas : à partir du 24 octobre 2024

BPCE : du 2 septembre au 2 octobre 2024

Crédit Agricole : 26 septembre 2024

Crédit Mutuel Alliance Fédérale : du 25 septembre au 6 novembre 2024

Crédit Mutuel Arkéa : janvier 2025

La Banque Postale : 28 octobre 2024

Société Générale : à partir du 24 octobre 2024

L’idée est simple : Wero permet d’envoyer de l’argent à une personne sans lui demander son IBAN. Il suffit d’avoir le numéro de téléphone ou le QR Code de la personne, de le mettre au niveau du service qui est accessible depuis les applications des banques (sauf La Banque Postale qui invite à passer par une application alternative), de définir un montant et d’envoyer la somme. Quelques instants plus tard, la personne reçoit bien l’argent sur son compte.

Le paiement en ligne dès 2025 et un concurrent d’Apple Pay

Au départ, Wero se focalise sur l’envoi d’argent entre Européens. En 2025, les banques veulent proposer le service pour payer en ligne, comme il est déjà possible de le faire avec Apple Pay ou PayPal selon les cas. Et en 2026, il y aura un système de QR Code. Il sera alors possible de scanner le QR Code dans une boutique physique pour payer, sans besoin d’utiliser sa carte bancaire. Ce système est similaire à ce que l’on retrouve en Chine avec WeChat et Alipay.

En l’état, Apple Pay peut donc continuer à fonctionner normalement et garder des avantages, notamment avec le paiement sans contact rapide grâce au NFC. Mais l’European Payments Initiative (EPI), le consortium qui gère Wero, a bien envie que le nouveau service soit directement disponible sur les smartphones et utilisent le NFC. Ainsi, au lieu d’appuyer deux fois sur le bouton latéral de l’iPhone pour dégainer Apple Pay, on pourrait faire la même chose mais pour avoir Wero à la place. Ce sera possible grâce au DMA en Europe.

Tout cela reste encore en projet. Mais il y a un objectif clair : proposer un système de paiement efficace pour les Européens. Ces derniers se reposent surtout sur des solutions américaines actuellement (réseaux Visa et Mastercard, Apple Pay, PayPal, Google Pay, etc).