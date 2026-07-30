Spotify lance Running Mode sur iPhone, un mode musical conçu pour accompagner les coureurs selon leur séance, leur rythme et leurs préférences. Réservée aux abonnés Premium, cette nouveauté transforme l’application en partenaire d’entraînement grâce à des playlists préparées avant le départ.

Un entraînement musical réglé sur le bon tempo

Accessible depuis le Fitness Hub, Running Mode propose 25 préréglages. L’utilisateur choisit le type de course — allure régulière, fractionné ou séance pyramidale — puis indique la durée, le nombre de battements par minute et l’ambiance musicale recherchée.

Spotify génère ensuite une sélection correspondant à ces paramètres. « Spotify guidera votre course avec une musique adaptée à votre entraînement », explique la plateforme. Des indications vocales facultatives peuvent également signaler les changements d’intensité et encourager le sportif, mais elles sont uniquement disponibles en anglais au lancement.

Cette approche prolonge les playlists générées par intelligence artificielle et les outils de personnalisation déjà développés par Spotify. Elle se distingue toutefois de l’ancien Spotify Running, abandonné en 2018, qui utilisait les capteurs du téléphone pour détecter automatiquement la cadence. Ici, le coureur définit son programme à l’avance.

Une exclusivité iOS limitée à quelques pays

Le service débute aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Suède. La France ne figure donc pas encore parmi les marchés concernés. Spotify ne précise pas quand une version Android ou un déploiement plus large sera proposé.

Running Mode confirme en tout cas la volonté du service d’aller au delà du simple streaming musical. Après son chatbot IA servant d’assistant musical et ses Prompted Playlists personnalisables, Spotify cherche à intégrer la musique aux activités quotidiennes. La popularité de ce nouveau mode dépendra désormais de son arrivée dans davantage de pays et de la qualité de la traduction des consignes vocales.