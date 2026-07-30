Après le séisme au Japon de magnitude 7,1, Apple annonce faire un don pour venir aider les secours. L’annonce intervient quelques heures après un don pour aider les pompiers à la suite des incendies en Europe.

Une aide d’Apple pour les secours au Japon

C’est une nouvelle fois Tim Cook qui a annoncé le don. Dans un message sur X (ex-Twitter), le patron d’Apple écrit :

Le Japon occupe une place très spéciale dans mon cœur. Nos pensées vont à toutes les personnes qui continuent de subir les conséquences du séisme de Kumamoto et de ses répliques. Nous sommes reconnaissants envers les secours qui viennent en aide aux personnes dans le besoin. Apple fait un don pour soutenir les secours.

Japan has a very special place in my heart. We're thinking of everyone as they continue to face the effects of the Kumamoto earthquake and aftershocks. We're grateful to the first responders helping those in need. Apple is making a donation to support relief efforts. — Tim Cook (@tim_cook) July 30, 2026

Un puissant séisme de magnitude 7,1 a frappé le sud-ouest du Japon le 28 juillet, avec un épicentre situé dans la préfecture de Kumamoto sur l’île de Kyushu à une profondeur d’environ 10 km. La secousse, survenue à 16h27, a atteint le niveau maximal 7 sur l’échelle d’intensité sismique japonaise « shindo », notamment dans les localités d’Uki et de Hikawa. Dans les minutes qui ont suivi, l’Agence météorologique japonaise (JMA) a émis une alerte au tsunami pour les côtes des mers d’Ariake et de Yatsushiro, craignant des vagues d’environ un mètre, avant de la lever quelques heures plus tard en l’absence de phénomène significatif.

Les conséquences humaines et matérielles se sont rapidement aggravées : le bilan, initialement de quelques morts, est monté à au moins 34 décès selon les dernières annonces gouvernementales, avec de nombreuses personnes blessées et des habitants toujours recherchés sous les décombres, notamment dans un centre commercial Aeon partiellement effondré à Kumamoto. Le tremblement de terre a provoqué l’effondrement ou l’endommagement de maisons, de ponts et d’infrastructures, a déclenché des incendies et a privé des dizaines de milliers de foyers d’électricité et d’eau.