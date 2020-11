Apple annonce aujourd’hui la tenue d’une nouvelle keynote qui aura lieu le 10 novembre à 19 heures (heure française). C’est la troisième en trois mois. Apple devrait dévoiler ses Mac avec les processeurs Apple Silicon à ce rendez-vous.

Le carton d’invitation indique « One More Thing ». C’est la fameuse phrase utilisée par Apple à la fin de ses keynotes pour découvrir un bonus. Cela varie au fil des années. Mais ici, il faut plus voir le fait que la keynote de novembre viendra conclure. Les Mac Apple Silicon seront la touche finale. La version finale de macOS Big Sur devrait les accompagner.

Bien que l’accent devrait être mis sur les Mac Apple Silicon, il n’est pas impossible qu’Apple fasse d’autres annonces. Les rumeurs évoquent le casque AirPods Studio par exemple. Il y a aussi les traqueurs d’objets AirTags.

La première keynote a eu lieu en septembre. Ce fut l’occasion de découvrir les Apple Watch Series 6, Apple Watch SE et iPad Air 4. Apple a ensuite organisé une keynote en octobre pour annoncer ses iPhone 12 et le HomePod Mini. Voilà maintenant une troisième conférence pour le 10 novembre.

La keynote sera à suivre en direct sur iPhoneAddict. Vous pourrez aussi la retrouver depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad (Lien App Store – Gratuit).