2020 a été l’année de l’innovation pour Apple selon Tim Cook

Tim Cook l’assure : 2020 a été la meilleure année pour ce qui est de l’innovation chez Apple. Il estime dans une interview avec un étudiant de l’université de Pékin qu’Apple a été au top de sa forme l’année dernière.

2020, année de l’innovation pour Apple

Différents produits Apple ont vu le jour en 2020 et ceux qui peuvent surtout évoquer l’innovation sont les Mac avec la puce Apple M1. La transition d’Intel vers Apple Silicon (ARM) a permis d’avoir excellentes performances et des Mac qui consomment moins d’énergie, tout en étant silencieux. Apple a également sorti ses iPhone 12, Apple Watch Series 6, nouveaux iPad et d’autres produits. Il est toutefois difficile de parler d’innovation ici.

« Ce que nous faisons, c’est que nous avons une culture de la créativité et une culture de la collaboration », explique Tim Cook au sujet de l’innovation d’Apple en 2020. « Ces deux choses ensemble, lorsqu’elles se croisent, créent une énorme innovation. Vous mettez ensemble des personnes qui ont des compétences différentes, qui regardent le monde différemment et qui viennent peut-être d’endroits différents et ont des antécédents différents », a-t-il ajouté. Il continue : « vous les mettez tous ensemble dans un but commun, celui de concevoir un produit incroyable, et c’est incroyable ce qui peut en sortir ».

Tim Cook estime par ailleurs que les performances des Mac M1 sont « à couper le souffle ». Il juge que « c’est tellement rapide ». Pour rappel, les benchmarks montrent qu’un MacBook Air M1 se veut plus performant qu’un MacBook Pro 16 pouces avec un processeur Intel Core i9.

Dans le reste de l’interview, l’étudiant a demandé à Tim Cook si Apple s’était inspiré de certaines requêtes d’utilisateurs chinois pour ses produits. Le patron d’Apple a répondu que c’était effectivement le cas. Le mode sombre est un exemple. Il a également parlé du lecteur de QR Codes, d’un clavier spécifique et du support de la 5G.