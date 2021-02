Apple vs Epic : fin de la poursuite au Royaume-Uni

Un juge a décidé que la plainte d’Epic Games contre Apple au Royaume-Uni ne peut pas aller plus loin. Le studio derrière Fortnite avait poursuivi le fabricant d’iPhone au Royaume-Uni le mois dernier.

Pas de poursuite d’Epic Games contre Apple au Royaume-Uni

Fait intéressant : le juge estime que la plainte d’Epic Games contre Google peut aller de l’avant au Royaume-Uni, mais ce n’est pas le cas pour celle contre Apple. Il estime préférable que le procès entre les deux groupes se déroule avec la justice américaine. Il n’a toutefois pas dit pourquoi l’affaire avec Google peut continuer au Royaume-Uni.

« Nous sommes inébranlables dans notre engagement à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles d’Apple et de Google et nous continuerons à nous battre pour une distribution plus équitable des applications au niveau mondial », a déclaré Epic Games à Bloomberg. Apple et Google n’ont pour l’instant pas réagi.

Pour rappel, Epic Games juge qu’Apple et Google ont des pratiques anticoncurrentielles avec l’App Store et le Play Store, d’où la plainte au Royaume-Uni et ailleurs. Dans le cas de l’App Store, Epic critique l’obligation d’utiliser la boutique d’Apple pour distribuer une application. Le groupe critique également l’obligation d’utiliser le système de paiement d’Apple et donc être soumis à une commission de 15% ou 30%.

Epic Games a porté plainte dans plusieurs régions du monde. La dernière en date remonte à la semaine dernière. L’éditeur de Fortnite a saisi la Commission européenne.