iPhone bridés : Apple visé par une plainte au Portugal

L’histoire des iPhone bridés à cause d’une mise à jour d’iOS refait parler d’elle, avec une plainte du côté du Portugal. L’association Deco Proteste a décidé de préparer son attaque contre Apple, tout particulièrement pour les iPhone 6, 6s 6s et 6s Plus. Elle réclame un remboursement de 60 euros par utilisateur.

Une plainte contre Apple au Portugal pour les iPhone bridés

Selon Deco Proteste, Apple savait très bien que la mise à jour d’iOS résulterait en des iPhone bridés. « Et pourtant ils [Apple] ont encouragé les utilisateurs à mettre à jour leurs appareils », déplore l’association portugaise. Ceux qui l’ont fait ont connu d’importants ralentissements. Cela concernait les appareils qui avaient une batterie fatiguée.

Le problème dans cette affaire est qu’Apple n’a rien dit au public. En effet, les utilisateurs ont appliqué la mise à jour et ont soudainement connu des ralentissements. Apple n’avait pas prévenu que les personnes avec une batterie fatiguée allaient connaître des ralentissements. Depuis, Apple fait face à plusieurs plaintes pour les iPhone bridés, que ce soit au Portugal ou ailleurs.

Les attaques visant Apple ont été nombreuses en Europe. Il y en a eu en Belgique, en Espagne, en Italie et maintenant au Portugal. Toutes sont regroupées sous Euroconsumers.

Apple n’a pas encore répondu aux attaques d’Euroconsumers pour le bridage d’iPhone. Mais le fabricant a accepté de verser jusqu’à 500 millions de dollars aux consommateurs américains. En France, la répression des fraudes (DGCCRF) a infligé une amende record de 25 millions d’euros à Apple.