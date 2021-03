Gmail iOS reçoit une mise à jour, une première depuis 3 mois

Google propose aujourd’hui sur l’App Store une mise à jour pour son application Gmail. C’est la première depuis trois mois maintenant. C’est assez étonnant quand on sait que le groupe publie régulièrement des mises à jour pour ses applications.

Une première mise à jour pour Gmail depuis trois mois

La mise à jour de Gmail disponible aujourd’hui n’apporte pas de nouveauté particulière. Google évoque seulement : « correction de bugs et amélioration des performances ». Mais l’intérêt ici n’est pas les changements entre cette version et la précédente. C’est surtout le fait que Google a enfin décidé de proposer à nouveau des mises à jour pour son client e-mail sur iPhone et iPad.

Outre Gmail, Google propose aujourd’hui des mises à jour mineures pour d’autres applications. On retrouve Google Meet, Google Sheets, Google Docs, Google Agenda et Google Tasks. Cette dernière est la seule avec une nouveauté, à savoir l’ajout de widgets pour iOS 14.

D’une manière plus générale, Google a pris son temps pour proposer des mises à jour sur l’App Store depuis décembre. Cela fait suite à la nouvelle règle d’Apple qui impose aux développeurs de fournir une fiche de confidentialité pour les applications. C’est un moyen pour les utilisateurs de savoir toutes les données que collectent les applications. Certains soupçonnent Google d’avoir pris son temps avec ses applications pour retarder au maximum l’affichage de données collectées. Mais cela ne pouvait pas durer éternellement.

La fiche de confidentialité de Gmail