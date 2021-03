Will Cathcart, le patron de WhatsApp, a parlé d’iMessage et de ce qu’il juge être un double standard avec l’App Store. Pour lui, Apple n’a pas les mêmes règles que les développeurs tiers.

La confidentialité sur l’App Store entre iMessage et WhatsApp

« Vous ne voyez pas d’étiquette de confidentialité pour iMessage lorsque vous la téléchargez parce que vous ne la téléchargez pas, [l’application] est sur votre téléphone dès le départ. Et donc, nous étions critiques à ce sujet », a déclaré le patron de WhatsApp lors du Big Technology Podcast. Il précise que l’information est techniquement disponible sur le site d’Apple si l’utilisateur se met à chercher. Mais cela ne lui suffit pas.

Nous disposons d’informations sur les paiements parce que nous avons une fonction optionnelle qui vous permet d’utiliser les paiements en Inde, si vous le souhaitez. Apple a des fonctions de paiement et vous pouvez envoyer de l’argent à un ami par iMessage. Notre étiquette dit que nous avons des informations de paiement, celle d’iMessage ne le dit pas, quelle est la différence ? Pourquoi la nôtre le dit et pas la leur ?

Il juge que les développeurs tiers doivent respecter des règles qu’Apple lui-même ne respecte pas. Car pour rappel, les développeurs ont intérêt à ne pas mentir concernant leur fiche de confidentialité sur l’App Store. S’ils mentent, alors Apple supprimera leurs applications.

Will Cathcart indique par ailleurs que l’intérêt stratégique d’Apple est que ses clients n’utilisent pas quelque chose comme WhatsApp, afin de rester sur iMessage. Pourquoi ? Parce que l’expérience d’iMessage est meilleure si tout le monde a un iPhone.

Android plutôt qu’iOS pour le patron de WhatsApp

À ce sujet, Will Cathcart dit utiliser un smartphone Android, après avoir utilisé des iPhone pendant des années. Il préfère le système d’exploitation de Google parce qu’une bonne partie des utilisateurs de WhatsApp ont justement un smartphone Android. « Je veux vraiment utiliser le produit de la manière dont la plupart des gens l’utilisent, donc j’utilise un Android », fait savoir le responsable.

La discussion a aussi été l’occasion de parler du futur changement pour les conditions d’utilisation de WhatsApp. Will Cathcart assure que les changements concernent les interactions avec les entreprises/marques et non les utilisateurs entre eux. « Les gens ont le contrôle s’ils le veulent », conclut-il.