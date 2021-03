Après avoir révélé qu’iOS soutient plus de 250 000 emplois en France, Apple annonce que l’écosystème applicatif soutient à ce jour 1,7 million d’emplois en Europe. Cela représente une hausse de 7% depuis 2019.

1,7 million d’emplois en Europe avec les applications iOS

Les innovations et les grands succès des développeurs français ont dopé la croissance en France, selon les dires d’Apple. Le groupe parle d’applications qui permettent aux utilisateurs de s’informer, d’assurer un meilleur suivi de leur santé, de rester connectés et de se divertir. Les développeurs du studio français Oh BiBi ont ainsi conquis plus de 50 millions de joueurs avec leur jeu FRAG. La startup Alan, spécialisée dans l’assurance santé en ligne, a également connu une croissance importante et a recruté plus de 100 salariés l’année dernière. Et dans le domaine de l’éducation, des applications comme Klassly ont trouvé des moyens innovants de mettre en relation les élèves et les enseignants pendant les fermetures de classes, attirant plus d’un million d’utilisateurs dans le monde.

« Au cours d’une année où tant de vies et d’économies ont été bouleversées, les développeurs français ont contribué à apporter de l’espoir, de la joie et de la proximité aux gens du monde entier », explique Daniel Matray, directeur de l’App Store pour l’Europe. « Le résultat est un flot d’innovations et d’opportunités, même dans les périodes économiques les plus difficiles. Nous sommes fiers des développeurs français et de ceux du monde entier, et nous continuerons à leur donner les outils et le soutien dont ils ont besoin pour développer leur créativité et bâtir des entreprises florissantes ».

Le programme d’Apple à Station F

Apple rappelle qu’il a lancé son programme à Station F en 2018. Il consiste à aider les développeurs à créer leurs applications et à tirer le maximum de l’App Store pour développer leurs activités à l’international. Plus de 200 développeurs français ont ainsi pu développer leurs applications. Cela concerne notamment Yuka, Foodvisor, Metronaut et Mojo.