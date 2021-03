Le patron d’Intel explique son envie de produire les puces d’Apple

Pat Gelsinger, le nouveau patron d’Intel, a déclaré son envie de produire des puces pour le compte d’Apple. Il a également évoqué une compétition amusante avec Apple, qui reste malgré tout un important client.

C’est dans une interview avec Yahoo Finance que le patron d’Intel, a détaillé son envie de produire des puces pour Apple (qu’il avait déjà brièvement évoqué ce matin) :

Apple est un client et j’espère en faire un gros client de fonderie, car aujourd’hui, il dépend entièrement de Taiwan Semiconductor (TSMC). Nous voulons leur offrir d’excellentes possibilités de tirer parti de nos services de fonderie, tout comme nous travaillons avec Qualcomm et Microsoft pour tirer parti de notre fonderie. Nous allons fournir une technologie de pointe, des choses qui ne peuvent être faites nulle part ailleurs dans le monde.

TSMC est effectivement le sous-traitant qui assemble les puces d’Apple pour les iPhone et plus récemment la puce M1 des Mac. Cela va continuer avec les futures puces.

On peut en tout cas comprendre les craintes d’Intel de progressivement disparaître chez Apple. En effet, la société de Tim Cook va petit à petit arrêter d’utiliser les processeurs du groupe de Santa Clara au profit de ses puces maison dans les Mac. Intel aimerait donc participer à sa façon. Ce matin, le groupe a annoncé investir 20 milliards de dollars pour deux usines de productions de puces électroniques aux États-Unis.

En tout cas, cette envie de se rapprocher de la part d’Intel peut faire sourire. La société a récemment lancé une campagne publicitaire qui attaque Apple et ses Mac M1, afin de vanter les PC avec des processeurs Intel. Voici ce que répond Pat Gelsinger à ce sujet :

Vous avez vu certaines des énergies concurrentielles [dans la fabrication de puces] reprendre parce qu’il y a beaucoup de grandes innovations à faire, et nous n’avons pas vu la demande de PC à ce niveau depuis une décennie et demie. Le monde a besoin de plus de cela et il y a une concurrence amusante avec Apple et l’écosystème Mac.