Mais que s’est t-il donc passé ? Après un premier vote des députés de l‘Arizona en faveur d’un projet de loi visant à « libéraliser » les systèmes de paiement de l’App Store et du Play Store (par 31 voix pour et 29 voix contre), les Sénateurs de l’état devaient se prononcer en seconde lecture sur le texte mercredi 24 mars. Mais voilà, le projet de loi Arizona HB2005 est semble t-il passé dans une faille temporelle puisqu’il n’a pas été soumis au vote à la date prévue !

Cette quasi « évaporation » du texte a de quoi surprendre, mais David Heinemeier Hansson, co-fondateur de Basecamp et inlassable pourfendeur d’Apple, a sa petite idée sur la question : « Le grand évènement est devenu un non-évènement. Le projet de loi a été tué dans l’oeuf alors qu’il était à l’ordre du jour avec un accord en coulisses. Apple a embauché l’ancien chef de cabinet du gouverneur, et on dit qu’il a négocié un accord pour éviter que le texte ne soit même discuté ». L’affirmation de Heinemeier manque certes d’éléments factuels, mais l’on sait tout de même qu’Apple avait envoyé sur place une équipe de lobbyistes.

On notera que le projet de loi de l’Arizona était largement défendu par le camp républicain de l’état, tandis que les élus démocrates faisaient valoir le risque d’inconstitutionnalité du texte et de non respect des lois sur la liberté du commerce.